De ce a refuzat Stela Enache toate concertele de Revelion, după 50 de ani. „Au fost nopţi superbe, am cântat chiar şi în Brazilia” EXCLUSIV

De ce a refuzat Stela Enache toate concertele de Revelion. Stela Enache, inegalabilă artistă de muzică ușoară care se identifică de 36 de ani cu piesa „Ani de liceu”, coloana solonoră a pelicului de succes „Liceeni”, nu mai este tentată, ca odinioară, să fie pe scenă și de Sărbători. După ce, timp de 50 de ani, a susținut recitaluri în toate colțurile lumii, solista ne-a declarat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că, de Revelion, a ales să se odihnească. Și că a venit momentul ca, măcar în Noaptea dintre Ani, să mai cânte și alții pentru ea, la petreceri.

În anii comunismului, Stela Enache (72 de ani) a strălucit în lumina reflectoarelor, în toate colțurile lumii, în lungile turnee. A cântat și pe vase de croazieră, pentru turiștii de toate naționalitățile. Iată însă că, după ce timp de 50 de ani a fost aplaudată la petrecerile de Revelion, celebra cântăreață a decis că a venit momentul să se bucure și ea, în Noaptea dintre Ani, de o petrecere alături de cei dragi.

„Eu am avut multe concerte, anul acesta, dar, de Sărbători, nu voi cânta. Vreau să stau liniștită, am avut o lună încărcată. De Revelion, în general, mi-am propus să nu cânt niciunde. Am avut Revelioane în Brazilia, la Ecuador, pe vase de croazieră.

Am avut niște Revelioane superbe. Acum mi-am propus însă să stau frumos cu prietenii, pentru că ani și ani am cântat eu pentru alții, acum a venit momentul să mai cânte și alții pentru mine”, a declarat Stela Enache, în exclusivitate pentru Playtech Știri.