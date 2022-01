De ce a recunoscut Connect-R că s-a drogat. Îl vei iubi mai mult: „Trebuie doar să-I ceri ajutorul Domnului”

Connect-R a vorbit deschis despre perioada în care a luat droguri, dar și despre cum a reușit să se lase. El a vorbit acum despre motivul pentru care a recunoscut public faptul că obișnuia să se drogheze. Invitat la Teo Show, artistul a vorbit despre fosta lui soție și felul în care aceasta se comportă cu fiica lui. Cei doi se înțeleg de minune, chiar dacă nu mai formează un cuplu și susțin că vor fi o familie întotdeauna, datorită copilului pe care îl au împreună.

Connect-R nu vrea să se recăsătorească și a vorbit despre relația pe care o are cu fosta lui soție, spunând că este o mamă extraordinară și că va forma o familie alături de ea și Maya toată viața.

Nu e greu să stăm în aceeaşi casă, deloc! Pentru mine e exclus să mă mai căsătoresc, am spus stop! Nu există aşa ceva. Eu mă refer la mine, nu ştiu despre Misha.

“Misha e o mamă extraordinară, eu nu am cum să fac ce face ea… Îi cunoaşte până şi plânsurile Mayei.

El a vorbit și despre dezvăluirea pe care a făcut-o în privința drogurilor, spunând că s-a eliberat. A fost dependent de substanțe timp de patru ani și a renunțat cu ajutorul lui Dumnezeu.

„După emisiunea cu Denise Rifai, toţi mi-au zis că nu trebuia să zic că am luat droguri, că am spus prea multe. Dar am simţit că ajut dacă spun asta, m-am eliberat!

Poate ajut pe cineva să înţeleagă că are nişte probleme. Patru ani am fost dependent! Eram un grup de dansatori, eram într-un delir.

Dar m-am redresat cu ajutorul lui Dumnezeu, trebuie doar să-I ceri ajutorul Domnului! Mama chiar dacă ar fi ştiut, nu m-ar fi oprit.

Sunt curios din fire, dar de unele lucruri e bine să nu te înfrupţi. Ai mei au aflat, nu eram mândru de mine, răspundeam rar la telefon, nu voiam să vorbesc cu ei. Mă simţeam slab! Dar pe de altă parte mă simţeam regele lumii.

Am făcut aceste mărturisiri pentru a fi de folos cuiva. Nu pot să le spun altora să nu încerce aşa ceva, dar eu am fost acolo şi nu e bine! Am trăit asta pe pielea mea, nu e bine deloc

. Singura fericire este aceea de a fi, de a trăi. Nimic nu ar trebui să îţi ia treaba asta. I-aş îndemna pe tineri la autocunoaștere!”, a spus Connect- R, la Teo Show.