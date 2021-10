„A fost căsnicia pentru tine o cutie?” Răspunsul lui Connect-R l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Morar

Divorțul dintre Misha și Connect-R a luat pe toată lumea prin surprindere, chiar dacă aceștia au încercat să fie cât mai discreți. Cei doi au păstrat o relație de prietenie, bazată pe respect, de dragul fiicei lor. Cântărețul a oferit detalii despre despărțirea de mama fiicei sale.

Connect-R a apărut în podcast-ul realizat de Mihai Morar, unde a discutat despre mai multe subiecte legate de viața lui. De asemenea, la 5 ani de la divorț, artistul a vorbit despre căsnicia dintre el și Misha în momentul în care prezentatorul TV l-a întrebat dacă mariajul a reprezentat o cutie.

Connect-R: Căsnicia pentru mine a fost, din păcate, un alt element exterior pe care eu am considerat că o să mă împlinească. Dar, nu aia te împlienește. Nici aia nu te împlinește. Revin la Hristos.

Connect-R a mărturisit că spera ca mariajul cu mama fiicei sale, Misha, să îl scape de frica de singurătate. Totuși, acesta și-a dat seama în momentul în care și-a găsit liniștea în credință că nu avea de ce să se teamă de așa ceva.

Connect R: Eu mers des cu taxiul, stau de vorbă cu taximetriștii. Sunt Gemeni, comunicarea pentru mine este esențială. (…) De multe ori, celălalt te lipsește de tine, eu asta am observat.”, au mai zis ei.

Connect-R: Când am aflat că sunt parte din Dumnezeu. De ce să fiu singur? Nu singurătatea e urâtă, însingurarea. Eu nu sunt singur niciodată. (…) Destinul m-a mângâiat în așa fel încât să fac parte din tagma oamenilor pe care îi cunoaște toată lumea.

Artistul este liniștit sufletește. Acesta a recunoscut că a învățat din greșelile pe care le-a făcut în mariajul cu Misha, dându-și seama că nu a trăit căsnicia în profunzime, ci, mai degrabă, a tratat-o ca un beneficiu care putea să îl facă fericit.

„Căsnicia am folosit-o din păcate ca pe o unealtă și nu am trăit-o în profunzimea ei, aia a fost greșeala mea. Am luat-o ca pe un beneficiu, ceva care o să mă împlinească și o să mă facă fericit.

Am crezut că ideea de cuplu și de căsătorie se bazează pe extragerea de fericire de la unul la celălalt, când, de fapt, ea se bazează pe împărtășirea sentimentului de fericire de la unul la celălalt, lucru pe care eu nu l-am înțeles.

Nu e dator nimeni să mă facă fericit. Nu l-am înțeles, prea târziu, mergem mai departe.”, a mai zis Connect-R.