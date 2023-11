De ce a rămas Adrian Minune scund. Karmen Simionescu i-a dezvăluit lui Cătălin Măruță afecțiunea de care suferă tatăl ei

De când s-a lansat în lumea muzicală, publicul s-a întrebat care este, de fapt, motivul pentru care celebrul interpret are înălțimea unui copil. Misterul a fost elucidat chiar de fiica acestuia. Karmen Simionescu a explicat de ce a rămas Adrian Minune scund. Vedeta a vorbit despre afecțiunea de care suferă tatăl ei.

Acum, se prezintă ca Adrian Minune, însă pentru români, va fi mereu Adrian Copilul Minune, numele de scenă cu care s-a lansat, de fapt, în showbiz-ul de la noi din țară. Nu este niciun secret, porecla și-a primit-o datorită staturii sale. Mulți dintre fanii săi s-au întrebat, de-a lungul anilor, care este motivul pentru care Adrian Minune a rămas scund.

Artistul nu pare să aibă nicio problemă de sănătate, reușește să susțină recitaluri ce se întind pe câteva ore bune, fără să dea niciun semn de oboseală. Are o voce puternică, imposibil de confundat, talentul său de necontestat, abilitățile sale vocale sunt admirate chiar și de cei care nu sunt fani ai stilului muzical pe care îl abordează și care i-a adus faima de care se bucură astăzi.

Invitată la podcastul găzduit de Cătălin Măruță, Karmen Simionescu i-a dezvăluit prezentatorului afecțiunea de care suferă tatăl ei.

„Tata nu are niște probleme, pur și simplu are niște glande care nu s-au dezvoltat, dar el nu are nicio problemă cu asta. Dacă ar fi fost în vremea noastră, ar fi existat niște injecții care ajută să crească glanda respectivă. Deci nu e o malformație. Asta e emblema lui.

Tata tocmai din cauza staturii lui și din cauză că a fost ăla micu’ în copilărie, care analiza tot, care vedea tot.(…) Se uita la lăutarii ăia vechi cum cântă și a furat meserie

Mă deranjau glumele când eram mică, legate de înălțimea lui, îți dai seama. Tata a avut o viață dificilă, iar el la cât de orgolios este, dacă ar fi fost înalt nu ar fi fost bine pentru nimeni. Nu vrei să vezi cum se dezlănțuie iadul câteodată. Esențele tari se țin în sticluțele mici, tata ar fi făcut războaie dacă ar fi fost înalt!”, a povestit Karmen Simionescu, la podcastul lui Cătălin Măruță.