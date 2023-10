Cea mai mare frică a Adrianei Simionescu, după ce a devenit mamă! Fiica lui Adrian Minune amână botezul: „Îmi provocă coșmaruri” EXCLUSIV

Fiica cea mică a lui Adrian Minune a devenit mamă pentru prima oară și a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, în urmă cu doar câteva săptămâni, iar acum trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei! Adriana Simionescu începe să se obișnuiască cu rolul de mamă, însă recunoaște că, la început, s-a confruntat cu câteva temeri. În exclusivitate pentru Playtech Știri, fiica cea mică a manelistului a dat din casă și a făcut noi dezvăluiri.

La doar 20 de ani a dat naștere unei fetițe perfect sănătoase, pe nume Noa Zenayda. Bineînțeles, Adriana Simionescu și-a intrat bine în rolul de mamă, iar acum traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Cu toate acestea, fiica cea mică a lui Adrian Minune recunoaște în exclusivitate pentru Playtech Știri, că a avut temeri la început, care i-au povocat coșmaruri.

Mă trezesc la fix, de parcă aș avea o alarmă. Eu oricum nu dormeam noaptea, dar după anestezie, după sarcină, după dureri…Mi-am dat seama, că pe timpul sarcinii, eu nu îmi dădeam seama ce schimbări se întâmplă în corpul meu. Abia acum le resimt. Sunt foarte fericită! Nu credeam că un om poate iubi atât de mult! Nu credeam că există o iubire atât de mare. Nu credeam până acum în iubirea necondiționată. Acum am aflat!”, ne-a declarat fiica cea mică a lui Adrian Minune, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

“Sunt bine acum! Lucrurile s-au așezat. Am o fericire mare! Cea mai mare frică, care a fost la început, era că o să adorm și nu o să aud că plânge. Mi-a provocat coșmaruri frica asta, dar Dumnezeu m-a ajutat și într-adevăr, există instinctul matern. Mă trezesc înainte să îi fie foame, înainte să trebuiască să o schimb.

Adrian Minune este bunic pentru a doua oară și este mai fericit ca niciodată! Artistul le este alături la fiecare pas fiicelor sale, iar Adriana susține că se poate baza pe tatăl ei ori de câte ori are nevoie de ajutorul său. Mai mult decât atât, toată familia îi este alături proaspetei mămici. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Adriana Simionescu ne-a spus cum s-a schimbat Adrian Minune, după ce a devenit bunic pentru a doua oară.

“Norocul meu este că o am pe mama, o am și pe soacra mea și chiar am ajutor. Tata este foarte fericit, este bunic de fete. Mai vine pe la mine, trece cu mașina să ma ia pe la vilă, la ei și vine fără să îl chem eu. Cum își face puțin timp, vine pe la mine, se gândește mereu la noi.”, ne-a mai spus Adriana, în exclusivitate pentru Playtech Știri.