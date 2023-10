Karmen Minune și-a emoționat mama până la lacrimi de ziua ei. Ce dar de suflet i-a făcut: “Niciun lucru material nu ar fi compensat” VIDEO EXCLUSIV

Karmen Minune a reușit să pună la cale o surpriză de proporții pentru mama ei, Cati, a cărei zi de naștere a fost pe 11 octombrie. Sărbătorita a avut parte de o petrecere pe iaht, în Dubai, escapadă pusă la cale de soțul ei.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, fiica lui Adrian Minune ne-a spus că a scris o piesă pentru mama ei, pe care o cântă alături de frați, iar în videoclip apar și fetele lor. Totul s-a întâmplat la foc automat, iar de ziua ei Cati a văzut filmarea, momentul fiind unul emoționant, care s-a lăsat cu lacrimi de bucurie.

Cum și-a emoționat Karmen Minune mama până la lacrimi de ziua ei

În semn de recunoștință pentru tot ce a făcut pentru ea, Karmen Minune s-a gândit să îi dedice mamei sale o piesă. Surpriza a fost colosală, mai ales că sărbătorita era în Dubai, iar videoclipul l-a văzut în premieră pe telefon. Surpriza a fost orchestrată cu ajutorul finilor, care se aflau în Dubai alături de Cati și de Adrian Minune.

PLAYTECHȘTIRI: I-ai dedicat mamei, de ziua ei, o piesă pe care o cânți împreună cu frații tăi.

În videoclip sunt eu, sora mea, fratele meu, fetițele noastre – a mea și a surorii mele, iar piesa este cântată de mine, de sora mea și fratele meu. Ideea a fost a mea, a venit punându-mi întrebarea ce îi pot oferi mamei mele în semn de mulțumire pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Clar că niciun lucru material nu ar fi compensat munca ei și tot ce a făcut pentru noi și am ajuns la concluzia că cel mai bun cadou ar fi ceva care să rămână și peste ani, cum ar fi o piesă. Nu știu cum s-a întâmplat, dar, pentru prima dată, în viața mea am reușit să scriu o piesă singură. Apoi a trebuit să îi mobilizez pe frații mei. Luni am făcut piesa, marți am filmat videoclipul și miercuri am lansat. Pentru cei care fac muzică și știu care e tot procesul, e ceva horror, aproape imposibil, dar iată că ne-am mobilizat și au ieșit lucrurile perfect.

PLAYTECHȘTIRI: A bănuit că i se pregătește ceva?

Nu a bănuit nimic, pentru că ea a fost plecată în Dubai, tatăl meu i-a făcut surpriză de ziua ei, și au plecat împreună în Dubai. Așa că am avut timp destul să plecăm de acasă și să nu ne vadă, ba chiar ne-a fost de folos faptul că nu ne -a sunat. Fiind la studio – tata l-a sunat pe Adi de vreo 3 ori consecutiv, ceea ce nu prea se întâmplă. Zici că simțea. “Dar ce faci? Dar unde ești?” Și îl suna pe cameră și eu cu sora mea ne ascundeam în spatele telefonului ca să nu se vadă că suntem toți trei la studio.

PLAYTECHȘTIRI: Nici el nu a știu de acest complot?

Nu, nici el nu a știut. Pe 11 octombrie, de ziua ei, erau la petrecere pe iaht, se distrau în Dubai, habar nu aveau ce se întâmplă acasă. Regizorul videoclipului nu a dormit deloc două zile, a stat și a muncit ca să fie clipul gata extrem de repede. Îi spuneam: hai mai repede să nu se facă 12.00 noaptea și să treacă ziua ei. Finii noștri care erau cu ei pe iaht ne dădeau telefoane încontinuu: “Haideți cu montajul, că nu mai putem să așteptăm!”. I-am spus finei noastre Cristiana: te duci la mama și la tata, îi iei separat undeva și îi spui: nașă, uite, vreau să fac o piesă cu nașul. Hai jos să vă arăt piesa! Au coborât, erau în costume de baie, nu aveau nicio treabă, erau la distracție și când au văzut videoclipul au început să plângă. Le-am stricat toată petrecerea, dar a fost o surpriză plăcută, chiar dacă le-am închis petrecerea cumva, pentru că a fost foarte emoționant, bineînțeles că s-au emoționat până la lacrimi.

PLAYTECHȘTIRI: Tatăl tău păstreză în general secretele sau nu? Am observat că nu l-ați inclus în ecuație.

Depinde. Nu am putut să ne asumăm riscul. Lasă să fie și el impresionat la fel ca mama, cu atât mai mult că nu știe și nu stă stresat și nu îl implicăm în treaba asta. Oricum erau în Dubai, se distrau.