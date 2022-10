De ce a plecat Andreea Berecleanu de la Antena 1. Vedeta Prima TV a rupt tăcerea

Andreea Berecleanu este una din cele mai cunoscute și iubite prezentatoare de știri de la noi. Vedeta a surprins pe toată lumea atunci când a făcut o schimbare uriașă în carieră. Jurnalista a decis să încheie colaborarea cu Antena 1 după o lungă perioadă. Cea din urmă a venit acum cu detalii pentru fani despre hotărârea luată atunci. Ce a spus vedeta de la Prima TV la doi ani de când a plecat de la celebrul trust?

Andreea Berecleanu a făcut o mutare neașteptată în carieră în urmă cu doi ani. Aceasta a renunțat la colaborarea cu Antena 1 și a ales un alt drum. Îndrăgita jurnalistă a povestit acum ce lucru a determinat-o să înceapă o nouă experiență la pupitrul știrilor Focus, de la Prima TV.

Jurnalista nu a regretat nicio secundă decizia luată. Ea a susținut că i-a fost cu mult mai bine la noul loc de muncă, acolo unde a găsit o echipă fantastică. Cea din urmă a oferit detalii despre primii doi ani la Știrile Focus. Andreea Berecleanu a subliniat că locul schimbat vine cu un noroc nou.

Vedeta a susținut că a fost vorba despre un proces din care trebuia să învețe și o experiență nouă. Știrista a povestit fanilor că mutarea la Prima TV a fost, de fapt, un ,,rebranding” de care avea nevoie pe partea profesională.

„Îmi fac meseria, întotdeauna mi-am făcut meseria cu mare bucurie. Noi ne numim seniorii, deși suntem și noi tineri. Prima TV a însemnat un rebranding, inclusiv pentru mine, dar și pentru post.

Atunci când am intrat în Prima TV, acum doi ani, am intrat cu gândul să-mi reîmprospătez imaginea. Asta cred eu că și contează foarte mult. La fel de important este și faptul să stai mai mulți ani într-un loc, așa cum a fost cazul meu, la posturile la care am lucrat înainte.

Atunci când schimbi locul înseamnă că schimbi norocul. E un proces din care întotdeauna învățăm și pentru mine este o experiență nouă”, a declarat Andreea Berecleanu, pentru click.ro.