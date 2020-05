EXCLUSIV Motivul pentru care Andreea Berecleanu a plecat de la Antena 1. Secretul din culise a ieșit la iveală

Fanii Andreei Berecleanu au presupus că a renunțat la pupitrul de știri pentru a se bucura de viață și de proiectele personale pentru care nu mai avea timp. Care este, de fapt, motivul pentru care a părăsit Antena 1 după 17 ani. Ce propunere a primit frumoasa prezentatoare de televiziune?

Andreea Berecleanu a încetat să mai fie figura emblematică a Observatorului Antena 1, după câteva discuții aprinse cu șefii. Conform surselor noastre, aceasta nu a dorit să accepte propunerea făcută de șefii trustului, așa că a ales să plece și să se orienteze spre propriile proiecte. După 17 ani de emisie, Berecleanu a plecat în luna februarie a anului curent de la pupitrul de știri. Vedeta a anunțat că nu este deloc o decizie pripită, ci bine analizată. Pe atunci, prezentatoarea nu dorea să intre în detalii și să spună motivul pentru care a ales să facă această schimbare extremă în viața ei, rezumându-se doar la a spune că nu este dispusă să facă niciun fel de compromis.

”Am stat 17 aniîn Antena 1 pentru că nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi, drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situații impuse. Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă, cât și de către public, tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect și onest. Pot să dau și amănunte despre alegerea mea de a pleca, dar cred că viața trebuie să-și urmeze cursul, la fel și profesia mea. Voi fi alături milioanelor de oameni cu dragoste și respect mereu, sub diferite forme, și vă mulțumesc pentru toți acești ani”

