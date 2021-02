De ce a plecat Adelina Pestrițu de urgență din România. Ce a aflat vedeta

De ce a plecat Adelina Pestrițu de urgență din România. Fanii au rămas impresionați de gestul brunetei. Care a fost motivul pentru care a faimosul influencer a plecat imediat la Milano. Pe cine a ajutat frumoasa brunetă.

Adelina Pestrițu știe cum să rămână în centrul atenției. Recent, frumoasa brunetă a făcut un gest nobil, care i-a emoționat până la lacrimi pe fanii vloggeriței. Adelina a făcut o scurtă călătorie până la Milano. Nu a fost vorba despre o vacanță luxoasă, demnă de o adevărată divă, ci a fost o călătorie pentru o cauză nobilă.

De ce a plecat Adelina Pestrițu de urgență din România. De-a lungul anilor, faimosul influencer a fost implicat în diverse acțiuni umanitare, lucru pentru care comunitatea sa de fani o apreciază enorm, iar de data aceasta Adelina Pestrițu a filmat întreaga călătorie pentru a le arăta urmăritorilor săi de pe Instagram ce presupune asociația umanitară pe care o ajută de câțiva ani de zile.

„Zborul asta m-a trecut prin toate stările. Sunt om şi, pe lângă asta, mama. Le ştiu pe fetele de la Asociaţia Blondie de aproape 2 ani, timp în care le-am fost alături ori de câte ori a fost nevoie de ajutorul meu. Şi o voi face în continuare pentru că ştiu că puterea sufletelor şi a online-ului schimbă lucruri în vieţile oamenilor.

Mi-au propus să le însoţesc la Milano şi să le arăt urmaritorilor mei pentru ce donează şi ce desfăşurare de forţe este în spatele unei astfel de acţiuni. Am acceptat imediat. Pentru că ştiu că în comunitatea mea sunt oameni care se implică în astfel de campanii şi conştientizează cât de important este ajutorul lor, iar ei merită să cunoască fiecare pas din acest demers. Mi-au spus că implicarea mea le-a adus mult bine. M-am bucurat din tot sufletul. Am donat şi eu şi o s-o fac mereu”, a declarat Adelina Pestrițu pe Instagramul său.