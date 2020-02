De ce a lăsat-o singură Adi Sînă pe Anca Serea, chiar de ziua ei. Ce a făcut soția artistului

În 2015, fostul membru al trupei Akcent, Adi Sînâ îți anunța căsătoria cu frumoasa Anca Serea, iar nunta a fost una de poveste. Ca mai apoi, 4 ani mai târziu, presa să anunțe ce cei doi sunt în pragul unui divorț. Zvonul eracă Adi ar fi înșelat-o pe Anca cu o domniță de prin Botoșani. Oare s-au liniștit apele?

De ce a lăsat-o singură Adi Sînă pe Anca Serea, chiar de ziua ei

Acum, după șase sarcini, la doar 39 de ani, Anca Serea și Adi Sînă, pare-se că s-au împăcat, ba mai mult se pare că lucrurile sunt bine în ”paradisul” familiei Sînă. Ieri, pe 2 februariet ânăra soție a împlinit frumoasa vârstă de 39 de ani și și-a sărbătorit-o, ca și până acum, într-un mod festiv, alături de prieteni și cei apropiați.

Gurile rele au și ”sărit” spunând că Adi Sînă a fost marele absent de la sărbătoare, dar, din câte s-a aflat a avut un motiv bine întemeiat. Mai nou, Adi este și un prosper om de afaceri, așa că, plecând de la această idee, deplasarea sa în India cu afaceri, se justifică.

Conform surselor, Adi Sînă, în afară de afaceri, a mai prins și niște concerte în câteva din orașele indiene. Revanșa pentru lipsa de la eveniment nu s-a lăsat așteptată, deocamdată materializându-se printr-un mesaj scris de acesta cu o zi înainte de marele moment din viața soției sale:

”02.02 La mulți ani dragostea mea ! ❤️ a very rare pic of us from 2011 🤓❤️❤️❤️Te iubesc ! @anca_sina_serea”, a scris pe pagina sa Adi Sînă.

Ce a făcut soția artistului