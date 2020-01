Cătălin Măruță, îndrăgostit de Anca Serea? Cum l-a dat de gol chiar fetița lui, Eva. “Te pupi cu ea”

Noul vlog de pe canalul mezinei din familia Măruță a dat iar lumea peste cap. Eva l-a dat de gol pe tatăl ei? De ce a spus că este îndrăgostit de Anca Serea și care a fost dialogul copios dintre cei doi?

Eva Măruță revine! Replicile extrem de amuzante ale mezinei din familai Măruță aduc din nou zâmbetul pe buze tuturor. În timpul unei deplasări obișnuite la școală și la grădiniță, Eva i-a făcut o observație cel puțin interesantă tatălui său. Un mesaj a fost de ajuns ca drumul să fie plin de râsete. David a asistat liniștit la cele spuse de Eva, ca de obicei. „De unde știi că e Anca Serea? Te-ai îndrăgostit! Vrei să te pupi cu ea pe buze? Așa te vreau”, a spus Eva Măruță.

„Mi-a dat mesaj pe telefon când a ieșit și i-am făcut loc. Este o domnișoară foarte drăguță. Nu m-am îndrăgostit! Tu nu înțelegi? Ea are șase copii, are soțul ei, are tot, dar e foarte frumoasă. Să mă pup cu ea pe buze? Nu pot, mă pup cu ea pe obraz, pentru că e o prietenă de-a mea”

Cătălin Măruță