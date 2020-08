De ce a început să meargă Alin Oprea la mănăstiri. Ce probleme grave de sănătate are: a fost aproape de moarte

Odată cu scandalul divorțului dintre Alin Oprea și soția sa, ies la iveală detalii șocante despre viața „Talismanului“. Fostul soț al Larisei a cerut ajutor de specialitate și a ajuns chiar în fața preoților pentru a scăpa de viciul băuturii, după 20 de ani în care a consumat alcool aproape zilnic.

De 20 de ani se luptă Alin Oprea cu dependența de alcool, după ce a ajuns să aibă „darul băuturii“. Pentru a se vindeca și de dragul iubitei sale, bărbatul a cerut ajutorul specialiștilor, ba chiar al preoților.

Din cauza problemelor grave de sănătate, cântărețul nu a mai pus gura pe alcool de aproape un an. Un motiv în plus ar fi faptul că vrea să se schimbe pentru femeia cu care s-a iubit în ascuns doi ani de zile.

Nu este prima încercare a fostului soț al Larisei de a se lăsa de băutură, întrucât, în 2011, acesta a renunțat la alcool tot din cauza problemelor de sănătate. Schimbarea nu a fost, însă, una de durată, ci de un an de zile.

„A avut mari probleme de sănătate în 2011, atunci a renunțat la băutură, însă după un an s-a apucat din nou. Femeia asta l-a schimbat foarte mult, l-a calmat. El a adunat multe frustrări, pe care le refula în băutură. Acum are din nou probleme de sănătate, a slăbit, a mers și la medic. I-a spus că dacă nu are grijă de el, poate să existe repercusiuni grave, inclusiv să își piardă viața.

De atunci, el a început să meargă la ședinte cu un psiholog, a început să meargă la mănăstiri, să stea de vorbă cu preoți, să vindece toate rănile care l-au adus în această stare. Momentan reușește, deși a fost o perioadă foarte grea. Face pași mici, dar siguri“, au declarat surse pentru impact.ro.