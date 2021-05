De ce a hărțuit-o Alex Bodi pe Bianca Drăgușanu în parcare, de fapt. Motivul e de înțeles EXCLUSIV

Alex Bodi pare că nu vrea să renunțe nici în ruptul capului la Bianca Drăgușanu, fosta soție. Chiar dacă celebra bombă sexy este implicată acum într-o altă relație amoroasă, cu Gabi Bădălău, afaceristul este surprins tot mai des în preajma blondinei. Zilele trecute, Bodi alerga după ea, în parcarea unui salon de înfrumusețare, dar au fost zăriți împreună și într-un local bucureștean. Alex ne-a vorbit, despre toate aceste întâlniri, întâmplătoare ori ba, în interviul pentru Playtech.ro.

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au fost căsătoriți doar un an, povestea lor de dragoste fiind presărată cu numeroase scandaluri publice. Părea că fiecare dintre ei și-a văzut de drum, după divorț, dovadă stând relația lui Bodi cu rusoaica Daria Radionova și a Biancăi, cu Gabi Bădălău, cu care ar avea gânduri de măritiș. Însă, rămas singur, de luna trecută, după ce Daria a părăsit România, iată că afaceristul din Mediaș se dă peste cap să o recucerească pe Bianca, fostă asistentă tv și prezentatoare a postului de televiziune Kanal D. Zilele trecute, ei s-au reîntâlnit într-un local, iar, mai apoi, în parcarea salonului de înfrumusețare, unde Bianca este o mai veche clientă. De data aceasta, s-a lăsat cu scântei, Bodi fiind acuzat că ar fi dat cu pumnul în mașina divei, supărat că femeia a refuzat să stea de vorbă cu el.

Contactat de reporterii Playtech.ro, Alex Bodi ne-a oferit câteva detalii despre această întâlnire cu Bianca, deloc întâmplătoare:

“Da, recunosc, am fost la salon atunci. Însă, eu am alergat după ea pentru că nu am vrut să o las să conducă plânsă și agitată. Nu este adevărat ce s-a spus, că aș fi hărțuit-o! Noi am mai vorbit, zilele acestea, ne-am și văzut însă, între noi, nu mai există cale de împăcare. Ea are relația ei, eu sunt cu viața mea”.