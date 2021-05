Ce a făcut Alex Bodi după acuzațiile Biancăi Drăgușanu. Nu l-a interesat deloc

După ce a încercat să intre cu forța peste Bianca Drăgușanu care se afla în mașină, Alex Bodi, fostul ei soț, acesta se comportă ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

El a făcut niște postări în social media care indică asta, iar postările lui au fost făcute la scurt timp după ce Bianca Drăgușanu a făcut declarații la adresa lui.

Potrivit imaginilor de pe IG Story, în prima parte a zilei, Alex Bodi a mers la sală alături de unul dintre apropiații săi. Cel din urmă a imortalizat un moment în care erau în pauză, iar imaginea a fost distribuită de Alex Bodi.

După ce a tras la sală, Alex Bodi a luat masa la un restaurant de lux din nordul Capitalei. Înainte de masă el a savurat o narghilea, filmându-se în același timp. Postările lui de pe instagram au apărut la câteva minute după ce Bianca Drăgușanu a făcut replici acide la adresa lui, lăsând să se înțeleagă că nu a fost afectată de episodul în care acesta a avut încă un moment nepotrivit în prezența ei.

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu s-au despărțit în urmă cu aproximativ o jumătate de an, iar vestea a fost făcută publică de Bianca Drăgușanu. Aceasta a vorbit despre traumele la care ar fi fost supusă de fostul ei soț.

“(…). Mi-am asumat, mi-am asumat faptul că am greșit, pentru că am tăcut și am iertat (…). Pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie, am depus și o plângere penală”, spunea fosta prezentatoare pe IG Story în urmă cu trei luni, atunci când a postat mai multe poze șocante, făcute chiar după agresiunile violente la care a supus-o Alex Bodi.