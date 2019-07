De ce a fugit de acasă prințesa Haya, soția șeicului din Dubai. Marea Britanie și Germania riscă enorm după ce au adăpostit-o

Prințesa Haya a fugit din Emiratele Arabe Unite împreună cu copiii ei. Care este adevăratul motiv și ce riscă Marea Britanie și Germania pentru adăpostirea sa?

De ce a fugit Prințesa Haya din Emirate?

Prințesa Haya, în vârstă de 45 de ani, a fugit din Dubai împreună cu copiii săi și cu 39 de milioane de dolari. Se pare că aceasta se temea extrem de mult pentru viața sa, astfel că a luat imediat decizia de a pleca în secret din Emiratele Arabe Unite. Prințesa Haya locuiește acum în Marea Britanie, în Kensington, cu toate că inițial a cerut azil în Germania. Acum își duce viața într-o vilă de 107 milioane de dolari. Soția conducătorului din Dubai, șeicul Mohammed Al Majtoum, a ales să se ascundă în Londra din cauza faptului că simțea că va fi ucisă.

Conform presei britanice, ar fi depus deja actele de divorț. În urma acțiunii sale, Germania și Marea Britanie s-ar putea să aibă de suferit. Din păcate, în locurile alese de prințesă a izbucnit o criză diplomatică. Există zvonuri care spun că emirul le-a cerut autorităților din Berlin să o aducă acasă pe Haya, dar oficialii ar fi refuzat. Acum, prințesa Dubaiului așteaptă să primească azil politic.

Cine este Haya Al Hussein

Prințesa Dubaiului este fiica fostului rege al Iordaniei și sora vitregă a regelui actual al Iordaniei, Abdullah al II-lea. Presa britanică susține că aceasta a fugit în secret din Emirate cu ajutorul unui diplomat german. Haya a urmat studiile superioare la Oxford, iar în 2004 a devenit a 6-a soție a șeicului.

Emirul Mohammed bin Rashid Al Maktoum are o avere de 4 miliarde de dolari, are 6 soții și 20 de copii. Prima soție a acestuia are 57 de ani și s-a căsătorit cu soțul prințesei Haya în 1979. Ea este mama a 12 copii pe care îi are emirul, inclusiv a celui care va fi predecesor la titlul de șeic al Dubaiului, Hamdan, în vârstă de 37 de ani.