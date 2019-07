Cine e de fapt prințesa Haya, soția șeicului din Dubai. Imaginile cu ea în spații publice anunțau fuga din Emirate

Prințesa Haya, soția șeicului din Dubai, Mohammed Al- Maktoum, unul dintre cele mai pronunțate nume în ultimele zile, a surprins prin acțiunile sale. Însă, despre cine este, de fapt, și ce studii are, nu se cunosc multe

Cine este prințesa Haya, soția șeicului din Dubai

Prințesa Haya, soția lui Mohammed Al-Maktoum, prim-ministru și simultan vicepreședintele Dubaiului, a fost dintotdeauna o apariție ravisantă, optând pentru simplitatea deloc întâlnită în cultura din Emirate. În vârstă de 45 de ani, prințesa a studiat la Oxford și a devenit, din anul 2004, soția cu numărul șase a șeicului din Dubai. Prințesa Haya este fiica fostului rege al Iordaniei, Hussein, și sora vitregă a lui Abdullah al II-lea, actualul rege.

Emirul Mohammed bin Rashid al-Maktoum al Dubaiului are o avere de 4 miliarde de dolari, 6 soții și 20 de copii. Prințesa Haya ocupa locul șase și are alături de șeic, 2 copii, pe Zayed( 7 ani) și Al Jalila( 11 ani), însă Prima Doamnă, desigur, se bucură de o mai mare importanță în viața emirului. Ea este Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum, are vârsta de 57 de ani, și a fost alături de Mohammed al-Maktoum din 1979. Împreună au 12 copii, iar printre ei se află și prințul moștenitor, Hamdan, în vârstă de 37 de ani.

Imaginile cu ea în spații publice anunțau fuga din Emirate

Despre prințesa Haya se zvonește că ar fi fugit la Londra, potrivit Mirror Online, ori în Germania, după cum relatează majoritatea publicațiilor. Prințesa ar fi cerut azil și ar fi depus deja actele pentru divorț. În urma acțiunii sale, ar fi izbucnit o criză diplomatică între Germania și Emiratele Arabe, unde șeicul este premier, vicepreședinte și conducător al Dubai.

Emirul ar fi cerut autorităților din Berlin să o înapoieze pe prințesă, care fugise alături de copiii lor și de 31 de milioane de lire, însă oficialii ar fi refuzat, prințesa fiind sub protecția forțelor de ordine. De altfel, fuga sa, privind retrospectiv, nu ar lua pe nimeni prin surprindere, căci, deși mereu încânta cu vestimentațiile chic, puteai observa cu ochiul liber că este, cumva, opusă culturii Emirate.