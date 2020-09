De ce a fost salvată Irina Loghin, de fapt, după infectarea cu covid-19. Toți românii trebuie să știe asta

Fanii Irinei Loghin au fost extrem de speriați de soarta artistei. Ce s-a întâmplat cu aceasta după infectarea cu COVID-19 și cum a reușit să se salveze?

Irina Loghin, secretul în lupta cu coronavirus

Irina Loghin a fost testată pozitiv cu coronavirus, dar stilul de viață extrem de echilibrat i-a adus nu numai beneficii până la vârsta de 81 de ani, dar i-a devenit și aliat în lupta cu boala. Deși se afla în categoria de risc, cunoscuta cântăreață a reușit să depășească aceste momente care i-au îngrijorat la maximum pe fanii săi. Solista de muzică tradițională românească a fost totalmente salvată de stilul de viață pe care îl abordează deja de mulți ani – nu consumă carne și face sport. Aceasta este acum internată la Spitalul Matei Balș unde se reface și de unde aduce anunțuri bune pentru cei care o urmăresc în mediul online.

În mesajul recent, a clarificat anumite aspecte legate de starea sa de sănătate. Amintim că aceeași soartă au avut-o soțul, fiul și nora vedetei. Din fericire, este asimptomatică. „Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum, indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mâncare”, a dezvăluit sursa citată.

„Vreau să vă asigur pe toţi că sunt bine”