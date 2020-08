Irina Loghin, rupe tăcerea despre COVID-19. Rezultatul testului a venit pozitiv. Cum se simte

Din ce în ce mai multe persoane publice sunt afectate de coronavirus. Printre acestea se numără şi Irina Loghin, care rupe tăcerea: rezultatul testului a venit pozitiv.

Ion Cernea, soţul Irinei Loghin, şi Ciprian, fiul acestora, au fost diagnosticaţi pozitiv cu noul COVID-19, iar asta o sperie pe solista de muzică populară. În vârstă de 84 de ani, fostul luptător român se simte bine, conform spuselor cântăreţei care a fost testată negativ. Cei doi soţi sunt internaţi la Spitalul Matei Balş din Capitală, însă cântăreaţa va fi externată, ca apoi să fie plasată în carantină pentru următoarele două săptămâni, scriu cei de la Spynews.ro.

„Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mâncare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spital care trebuie. Mulţumesc lui Dumnezeu, mă simt bine, nu am probleme şi e bine că am venit şi eu la spital. Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului. Felicitări pentru spital. E ordine şi curăţenie eu credeam că e îngăleală, este ordine ordine, parcă nu sunt internaţi oameni pe aici”, a declarat Irina Loghin, înainte de a afla rezultatul testului.