Secretul pe care îl are Irina Loghin. Ingredientul magic pe care-l folosește de o viață

Irina Loghin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Încântă sufletele românilor de foarte mult timp cu melodiile ei. Artista a trecut de 80 de ani, dar arată fenomenal. Cine o vede, nu îi dă nici măcar 50 de ani. Tenul ei este foarte întins, iar părul său este la fel de bogat ca în tinerețe.

Irina Loghin și-a împărtășit secretele de înfrumusețare

Irina Loghin a avut grijă de sănătatea sa toată viața, dar de fiecare dată a apelat la remedii din natură. Se pare că acesta este secretul longevității și vitalității sale.

Este adevărat și faptul că a renunțat să mai mănânce carne de ani buni, iar acest lucru se pare că ăi face numai bine. De-alungul timpului, îndrăgita artistă și-a împărtășit secretele de înfrumusețare cu toate femeile din România. A vorbit chiar și despre masca sa de păr minunată, care i-a menținut părul la fel de frumos și sănătos ca în tinerețe.

A ținut o dietă extremă

A făcut și multe sacrificii pentru a arăta atât de bine. Artista a recunoscut că a urmat în urmă cu ani de zile o dietă la care nu foarte mulți dintre noi ne-am înhăma, mai ales cu atâtea ispite culinare care ne înconjoară.

„Uleiul de măsline este sfânt, nemaipomenit de bun. Grăsimile, prăjelile, afumăturile nu trebuie să existe în farfuriile noastre. Am ţinut cură de slăbire în urmă cu vreo 20 de ani pentru că am citit un articol scris de un medic rus şi am început să fac inaniţie 14 zile. Nu am mâncat nimic, doar apă minerală”, a spus aceasta.

Îndrăgita artistă a spus și care este masca de păr pe care o folosește de foarte mult timp. „Pentru păr folosesc o mască din 10 gălbenuşuri din ouă de prepeliţă amestecate azi şi puse mâine pe păr, după 24 de ore, cu două fiole de lăptişor de matcă, o lingurita de drojdie de bere proaspătă şi o lingură de miere. Dupa 24 de ore aplic pe păr” a dezvăluit Irina Loghin.