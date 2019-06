De ce a fost respinsă Legea pensiilor. Lia Olguța Vasilescu a găsit vinovatul: „Habar nu are ce prevede legea”

Legea pensiilor nu a trecut de Senat din cauza absenteismului social-democraților, însă Lia Olguța Vasilescu a găsit alți vinovați. Fostul ministru al Muncii dă vina pe opoziție și îl acuză pe Ludovic Orban că „spune doar lozinci şi demonstrează că habar nu are ce prevede legea.”

Legea pensiilor, încă un motiv de dispută între PSD și opoziție

Absenteismul social-democraților de la votul pe Legea pensiilor este motivul real pentru care aceasta nu a trecut de Senat, dar Lia Olguța Vasilescu este de altă părere. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Muncii a ținut să le explice parlamentarilor din opoziție punctul de vedere cu privire la acest subiect.

„Orban confirmă ceea ce ştim de mult timp: că PNL nu va aplica noua lege a pensiilor. E motivul pentru care, in Parlament, Alianţa Austerităţii a votat contra ei şi e motivul pentru care a atacat-o la CCR, blocând peste 6 luni adoptarea ei. Interesante sunt însă motivele pe care le livrează celor care se uită în gura lui, că poate spune ceva inteligent. Şi spune doar lozinci şi demonstrează ca habar nu are ce prevede legea”, și-a început postarea pe rețeaua de socializare.

Mesajul fostului ministru al Muncii cuprinde patru puncte. Printre altele, Lia Olguța Vasilescu îl critică pe Ludovic Orban pentru declarațiile făcute cu privire la Legea Pensiilor.

„Spune că legea stabileşte ” din burtă” creşteri şi că e mai bun mecanismul care prevede cresterea anuală prin raportare la rata inflaţiei si 50 la sută din creşterea reală a salariului mediu brut pe economie. Păi, exact acesta e mecanismul de creştere a pensiei şi in legea noastră, după ajustarea punctului de pensie care trebuie să reducă decalajul intre o pensie de stat si una de serviciu, că tot contestă toţi pensiile speciale. Mai precis si pe înţelesul Orbanului: Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, de 1.775 lei in 2020, de 1.875 lei in 2021, iar apoi se va indexa cu inflatia şi cu 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat.

Deci nu e „din burtă”, e chiar un mecanism simplu, care a mai funcţionat şi pe care oamenii îl ştiu bine. Important! Un profesor universitar va avea, pe legea noastră, o pensie de 8000 de lei, cât e o pensie specială. La fel, pentru celelalte categorii de pensionari, creşterile sunt foarte mari. Asta ca să pricepem toţi esenţa acestei modificări de lege”, precizează Lia Olguța Vasilescu.