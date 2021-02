De ce a fost Gabriela Cristea la medic. Ce va face acum, decizia e clară

Gabriela Cristea a ajuns din nou pe mâna medicilor, fiind, de altfel, și anunțul pe care l-a făcut pe Instagram. Însă, nu este vorba despre o problemă atât de gravă, ci despre o problemă la nivelul dinților.

„Dragilor, m-am întors la dentist. Mi-am mai făcut o curățare după trei luni și cred că se vede că zâmbetul meu arată impecabil, pentru că mă pregătesc să-mi pun aparat dentar și să-mi îndrept dinții, iar pentru asta înainte trebuie să rezolv toate problemele de dentiție pe care le am. Nu am simțit durerea”, a declarat Gabriela Cristea pe Instagram.

Gabriela Cristea a mai mărturisit, recent, că dantura ei este naturală. Însă vedeta suferă de parodontoză, o boală a dinților care poate duce chiar la pierderea lor. Din fericire, aceasta a ajuns la timp la medicul stomatolog.

”Sunt în revizie tehnică. Încep să mă tunez, să mă reconfigurez. Am fost la dentist să îmi refacă toată dantura, că mi-au scris oamenii pe Instagram că am dinții strâmbi. Și eu le-am zis că sunt naturali, așa m-a înzestrat natura. Mă duc pentru că după 4 ani am ajuns în sfârșit la dentist și m-am trezit că am parodontoză. Fără să am niciun simptom, dar mă rezolv”, spunea vedeta în toamna trecută.