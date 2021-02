Gabriela Cristea a ajuns la medic. Ce a povestit vedeta TV, s-a întâmplat chiar acum

Gabriela Cristea le-a dat emoții fanilor ei după ce i-a anunțat pe Instagram că a ajuns din nou pe mânile medicilor. În continuare, prezentatoarea TV a dezvăluit că are de rezolvat mai multe probleme, motiv pentru care a apelat la ajutor de specialitate. Nu este vorba despre nimic grav, ci doar despre o vizită la detist.

Gabriela Cristea, pe mâna medicilor. A fost la stomatolog pentru a-și rezolva toate problemele fiindcă vrea să-și pună aparat dentar

Gabriela Cristea are o mare atenție cu aspectul fizic. Deși mai mereu în contratimp cu fetițele ei, lucru observat în emisiunea ”Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea”, prezentatoarea TV își strecoară în lista de activități și câteva momente pentru ea, mai ales dacă acestea țin de îngrijire. Astfel, pentru că are în plan să-și pună aparat dentar, lucru ce implică înainte o curățare perfectă a dinților, vedeta a luat atitudine și a mers la dentist pentru a rezolva micile probleme.

„Dragilor, m-am întors la dentist. Mi-am mai făcut o curățare după trei luni și cred că se vede că zâmbetul meu arată impecabil, pentru că mă pregătesc să-mi pun aparat dentar și să-mi îndrept dinții, iar pentru asta înainte trebuie să rezolv toate problemele de dentiție pe care le am. (…) Nu am simțit durerea”, a povestit Gabriela Cristea pe Instagram.

Își prezintă viața în show-ul ”Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea”

Gabriela Cristea apare într-o nouă emisiune, la Antena Stars. Față de formatele clasice cu care aceasta și-a obișnuit publicul, de această dată este vorba despre un reality-show special, numit ”Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea”. Prezentatoarea va apărea în emisiune alături de întreaga familiei, soțul Tavi Clonda și cele două fetițe ale cuplului, Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena. Emisiunea a debutat în 20 ianuarie și se va vedea de două ori pe săptămână, miercuri și joi, de la ora 21:00. Sunt imagini din viața de zi cu zi a celor patru, dar și cum se împart cei doi între carieră și rolul de părinți, dorințe și mofturi.

De-a lungul timpului, Gabriela Cristea a prezentat formate matrimoniale fie la Kanal D, fie la Antena Stars. În toamna anului 2019 a început emisiunea ”Like a Star”, la postul Intact, care nu s-a păstrat prea mult pe sticlă, deși promițătoare ca scenariu. Era vorba despre un tablou în care șase fete și șase băieți locuiau împreună, într-o casă. Tot la Antena Stars a mai avut și emisiunea ”Te iubesc de nu te vezi”.