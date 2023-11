De ce a fost considerată Rona Hartner „amanta” lui Emil Constantinescu. Regretata artistă a negat mereu idila cu fostul președinte

Rona Hartner a plecat din această lume la doar 50 de ani și a rămas în amintirea tuturor drept o femeie mereu zâmbitoare, plină de viață și o artistă de excepție. A avut o viață palpitantă, mai ales din punct de vedere amoros. S-a spus chiar că ar fi fost amanta lui Emil Constantinescu, dar regretata artistă a explicat de ce s-a ajuns la aceste zvonuri.

Rona Hartner a avut o viață de poveste. A trecut prin multe greutăți în cei 50 de ani, a primit lovituri grele, dar niciodată nu și-a pierdut speranța. A marcat și două căsătorii eșuate, a fost o femeie curtată și a iubit intens și sincer.

Vedeta a devenit cunoscută după interpretarea remarcabilă din filmul „Gadjo Dilo”. Rolul i s-a potrivit perfect, a pus-o în valoare și așa a ajuns să cunoască un succes formidabil. S-a spus, la un moment dat, că vedeta ar fi fost amanta lui Emil Constantinescu. Zvonul i-a adus și succes, dar i-a pătat foarte mult și imaginea.

Regretata artistă a mărturisit că acest scandal i-a afectat foarte mult cariera. Era la început de drum, își dorea să intre în lumea teatrului și știa că are un drum anevoios de parcurs, iar această bârfă i-a provocat și mai multe probleme. Nu voia să devină vedetă, spera doar să fie cunoscută în rândul artiștilor.

Rona Hartner a dezvăluit că una dintre prietenele sale a fost cea de la care a pornit tot scandalul. Vedeta și președintele Emil Constantinescu au avut parte de un dans, iar femeia a profitat de această ipostază și le-a făcut o fotografie celor doi.

Imaginea a ajuns apoi în spațiul public, a fost preluată de toată presa și așa a apărut zvonul că artista ar fi fost pe atunci amanta președintelui. Ulterior, Rona Hartner a mărturisit că a fost prima și singura dată în care l-a văzut pe Emil Constantinescu, susținând că nici nu se pune problema ca între ei să fi fost vreo relație amoroasă.

Rona Hartner și-a pierdut atunci și partenerul de viață din Franța, dar și șansa de a se face cunoscută în țară. Filmele ei nu au mai fost difuzate în România, s-a vorbit mult și urât despre ea la acea vreme și devenise un personaj negativ din cauza unei persoane apropiate, care a vrut să îi facă rău și să îi distrugă relația și cariera.

Rona Hartner a fost o femeie deschisă, care nu a avut nimic de ascuns și căreia i-a plăcut să vorbească despre viața ei, chiar dacă nu a fost mereu roz. A fost mândră de tot ce a realizat și a făcut tot ce a simțit la momentul respectiv.

Cu toate acestea, a făcut și greșeli ce ar fi putut să o coste scump. Când avea doar 18 ani, vedeta s-a confruntat cu o depresie cumplită, care a împins-o de trei ori să își pună capăt zilelor. De fiecare dată, însă, a fost împiedicată.

„Eu am avut trei tentative de sinucidere la 18 ani. Am plecat noaptea pe mare, la 2 Mai. O persoană m-a salvat, am numit-o îngerul meu păzitor. Această persoană a apărut de trei ori în viaţa mea. Mereu vine în situaţiile critice. Nu ştiu cine e sau cum o cheamă. Atunci am înţeles că nu era momentul ca eu să pier„, a declarat Rona Hartner.