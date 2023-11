Ce religie are Rona Hartner. Detaliul neștiut despre vedetă

Rona Hartner este o actriță și cântăreață foarte cunoscută din România. A avut de trecut prin încercări grele, de la boli, divorțuri și multe suferințe. A vorbit despre relația ei cu Dumnezeu, dar puțini știu ce religie are Rona Hartner. Actrița a vorbit, la un moment dat, despre acest lucru.

Rona Hartner a vorbit adesea despre relația pe care o are cu credința și Dumnezeu. Ea a povestit că părinții ei nu au vrut să îi boteze pe niciunul dintre cei trei copii, pentru că și-au dorit ca aceștia să își aleagă singuri religia.

Când a crescut, Rona Hartner a aflat că bunica i-a botezat în secret pe ea și frații ei la religia ortodoxă. Abia la 17 ani a simțit chemarea unei religii și a cerut să fie botezată. De atunci, viața ei s-a schimbat radical.

Vedeta a povestit când s-a întâmplat acest lucru și ce a făcut.

Şi Dumnezeu mi l-a dat, rugăciunea mea a fost ascultată, am mers în casa Sa cu un scop precis şi am spus de ce aveam nevoie. A doua zi am fost găzduită într-o garsonieră superbă, la o stradă distanţă de iubitul meu, pentru trei luni, gratis”, a povestit actrița.

Atunci a intrat Dumnezeu în viaţa mea. Am mers într-o biserică şi-am spus: „Doamne, am doar 4.000 de franci, nu vreau să plec din Franţa, nu ţi-am cerut nimic material până acum, ajută-mă să găsesc un apartament gratis, trei luni!” În trei luni urma să încasez banii de la alte două filme.

Ea a spus că citește Biblia în fiecare zi și are o relație specială cu Dumnezeu.

Rona Hartner a trecut prin multe și recunoaște că n-ar fi putut fără Dumnezeu. Religia a jucat un rol esențial în viața ei.

În adolescență, la 17 ani, a simțit chemarea catolicismului, așa că s-a botezat în această religie. A vorbit despre faptul că iubește Biserica Catolică și se simte acasă când merge la slujbă.

Vedeta a povestit că la 17 ani avea o colegă de clasă care era catolică. A mers cu ea la Biserică, apoi a început să meargă singură, pentru că i-a plăcut ce a văzut la Biserică.

„Am ascultat, m-am închinat şi le-am spus maicilor de acolo că vreau să mă botez. Ele mi-au spus să vin când va fi Vecernie, iar eu le-am spus că nu, că vreau acum.

L-au chemat pe preot de acasă, părintele Ciobanu, m-au botezat, şi de a doua zi viaţa mea s-a schimbat.

Am început să nu mai fiu aşa timidă, nu mai fumam, nu mai beam cu prietenii, am început să vorbesc limbile străine pe care le ştiam, dar nu îndrăzneam să le vorbesc, am plecat prin lume în pelerinaje, am început să văd viaţa altfel, am întâlnit mulţi preoţi importanţi prin pelerinaje şi mi-am schimbat viaţa complet.