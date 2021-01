Câți bani a pierdut Teo Trandafir din cauza Biancăi Drăgușanu. A povestit tot la Kanal D

Situație neașteptată pentru fanii ambelor vedete! Teo și-a surprins telespectatorii în ediția de azi, când a mărturisit faptul că a pierdut bani din cauza Biancăi Drăgușanu. Cum s-a petrecut totul și care a fost miza?

Bianca Drăgușanu a fost prezentă azi pe platourile de filmare ale emisiunii „Teo Show”. Mulți dintre internauți abia așteptau apariția sa într-o emisiune, pentru a claridica zvonurile din ultimele săptămâni.

Amintim că aceasta a fost surprinsă alături de Gabi Bădălău pe aeroport, după o vacanță specială în Maldive. Cei doi nu au afirmat relația dintre ei, dar tocmai declarațiile lipsă aduc implicit ideea că amorezii se bucură de o poveste de iubire nouă în tihnă.

Bianca a evitat să răspundă întrebărilor moderatorilor, menționând că este fericită. Cu toate astea, prezentatorii show-ului au plusat și au mărturisit că au pus inclusiv un pariu pe seama statusului său amoros.

Din păcate pentru Teo, Bursucu a avut câștig de cauză, punând 100 de euro pe ideea că blondina iubește din nou. În timpul acesta, celebra vedetă de TV a crezut că este vorba despre o simplă vacanță sau o pură întâmplare a celor doi care s-au întâlnit departe de meleaguri.

„Aparențele înșală, dar acum chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Din toate punctele de vedere. Eu îmi permit orice fel de vacanță și am plecat singură în vacanță. Și de acolo am plecat cu cineva în altă vacanță. Nu a fost ceva planificat, am zis vreau să merg în Maldive și să fac poze mișto. Am plecat singură în Dubai, de acolo am pecat cu cineva în altă acanță. Nu a fost ceva planificat, doar am vrut în Maldive. Am ncercat să o conving pe Ramona să vină cu mine în Maldive, dar n-a vrut. Aparențele înșeală, nu mă luați așa cu „convinsă”, așa a vrut universul. Nu discut despre altcineva. Oamenii care sunt fericiți nu doresc să-și expună fericirea. În primul rând sunt fericită eu, mai există oricum cineva în viața mea care mă face fericită. Trăiesc viața pe care o merit și pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Nu vreau să vorbesc despre partenerul meu de viață, vreau să vorbesc despre mine – sunt bine! Am un copil sănătos, am o afacere care funcționează, am prieteni lângă mine. Da, mă mărit…cândva! A treia oară cu noroc, am mai spus”

Bianca Drăgușanu