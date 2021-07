De ce a făcut plajă în celofan acest bărbat. Turiștii din Eforie Nord l-au felicitat pe loc

Un bărbat a fost surprins în timp ce făcea plajă într-un sac de celofan, în Eforie Nord. Oamenii aflați în apropiere au crezut că este o metodă de protecție împotriva COVID, dar explicația i-a făcut să îl felicite în final.

Bărbat surprins făcând plajă în celofan

Bărbat întins pe plajă cu un celofan peste el i-a făcut pe toți aflați pe plaja din Eforie Nord să se întrebe ce se întâmplă cu el. Unii au crezut că sacul este o modalitate de a se proteja împotriva COVID-19. Oamenii de pe plajă au început să-i facă fotografii și să-l filmeze.

Salvamarii s-au apropiat de el și au întrebat o femeie, care se afla în apropierea lui, care este adevărul și de ce stă la plajă în celofan. Răspunsul a fost unul surprinzător, iar oamenii au înțeles motivul. Se pare că acesta urma o formă de tratament recomandă de un doctor.

„Face saună pentru că el are un pic de artrită reumatoidă şi i-a explicat un medic că dacă stă la căldură, aşa, îi e bine. Şi se simte extraordinar de bine”, a răspuns femeia.

Ionuț Badea, medic reumatolog a explicat care este legătura dintre reumatism și vreme.

„Reumatismul este un termen general, care acoperă multe patologii, peste 200. Cred că în populaţia generală, reumatismul este considerat ca o durere articulară, iar cele mai frecvente dureri articulare sunt asociate artrozei sau bolilor inflamatorii ori autoimune, precum poliartrita reumatoidă, spondilita anchilozantă, artrita psoriazică, lupusul”, a explicat medicul.

Cu cât a fost amendat un bucureștean care și-a parcat mașina pe plajă

Un turist din București și-a parcat mașina pe plajă, în stațiunea Saturn. Acesta a fost surprins de Poliție și sancționat. Bărbatul are 43 de ani și a parcat mașina pe nisip, în apropierea șezlongurilor. Salvamarii l-au observat și au sunat la Poliție. Aceștia l-au sancționat pe șofer cu suma de 10.000 de lei.

Mai mult de atât, după ce a fost verificat, oamenii legii au aflat că acesta fusese prins fără permis de trei ori, în ultimele două săptămâni. În două dintre cazuri, bărbatul era la volan sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Se află sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Oamenii legii cer instanței un mandat de arestare preventivă.