De ce a divorțat Victor Socaciu de cele 3 soții ale sale. Secretele lui s-au aflat

Care este motivul pentru care Victor Socaciu a avut parte de eșecuri în sectorul amoros? Regretatul artist a avut trei mariaje care s-au încheiat cu divorț, iar unul din ele cu un mare scandal. Ce secrete s-au aflat despre relațiile sale?

Motivul pentru care Victor Socaciu a divorțat de trei ori

Victor Socaciu a fost un cunoscut crai, mereu având la braț femei frumoase. Câteva dintre ele chiar l-au adus la altar. Acesta a divorțat de nu mai puțin de trei ori, iar motivul a fost aflat abia acum de fanii săi. În ultimii ani, compozitorul a revenit în lumina reflectoarelor.

Din păcate, acest lucru s-a întâmplat din cauza unui scandal chiar cu fiul său din mariajul cu Marina Almășan. Victoraș Socaciu și-a dat părintele în juecată pentru că a uitat complet de existența lui și pentru că nu i-a trimis pensie alimentară.

Certurile cu moștenitorul său au adus la suprafață și alte detalii necunoscute din fostele relații. Din păcate, regretatul artist și-ar înșelat fiecare soție, arată cancan.ro. Prima soție a fost Doina, o profesoară de engleză. Cei doi păreau extrem de îndrăgostiți, dar lucrurile au ajuns să se schimbe după ce în inima artistului și-a făcut apariția o altă femeie.

„A suferit enorm”

„Doina l-a părăsit și a vrut sa divorțeze, după ce a aflat ca el a înșelat-o sistematic, ultima oară cu actrița Cornelia Oseciuc, actualmente Pavlovici. De altfel, dupa divort, Socaciu s-a și căsătorit cu amanta. Doina a suferit enorm, dar a preferat sa rămână în relații bune cu el de dragul fiicei lor. Ea trăieste acum în Canada, împreuna cu prima fiica a lui Socaciu, care s-a casatorit, între timp, cu un grec”, a declarat un apropiat al fostului politician, pentru sursa citată.

Amănunte neștiute

Același apropiat a menționat că una din fetele solistului a fost concepută în mariajul cu actrița Cornelia Pavlovici: „Copilul, Alessia Ana Maria, care are acum 29 de ani, a fost conceput in timpul casatoriei lui Socaciu cu actrita Cornelia Pavlovici. Mai precis, in timpul unui turneu cu Cenaclul lui Păunescu, cind trubadurul s-a incurcat cu o membră a CC UTC Sibiu.”

Chiar după ce artista a aflat, a decis că trebuie să divorțeze, iar la scurt timp Victor Socaciu s-a cuplat cu Marina Almășan. La divorțul acestora, ambii s-au acuzat de infidelitate. Prezentatoarea a reușit însă să demonstreze că el a înșelat-o cu impresara lui, Brândușa Simion, pe care a luat-o mai apoi de soție.