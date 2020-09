De ce a dispărut Gigi Becali de la TV. Mirel Rădoi a dat verdictul

FCSB a avut un excelent start de sezon, și anume, 3 victorii, adică, două în Liga 1 și una în Europa League, toate cu 3-0. Gigi Becali a dispărut însă din viața publică și spune că nu mai vrea să apară.

De ce a dispărut Gigi Becali de la TV

„Va rog să uitați de mine!”, a spus patronul roş-albaştrilor, iar Mirel Rădoi a reacţionat.

„Probabil a văzut începutul bun al echipei și a zis că nu mai e nevoie de prezența lui. Nu am mai discutat. Dacă discutăm, inevitabil ajungem la fotbal și acolo ideile sunt diferite.

Eu mă gândesc la chestia asta. Echipa a început foarte bine, au avut 3 victorii, toate cu 3-0, niciun gol primit. El și-a dat seama că echipa e pe drumul cel bun și nu mai e nevoie de prezența lui.”, a precizat Mirel Rădoi, la ProX.

”Tată, vă rog din suflet să mă lăsați”

Gigi Becali a spus că vrea să stea departe de ochii presei.

“Tată, vă rog din suflet să mă lăsați. Presa a ajuns rău de tot și eu prefer să stau deoparte. Am renunțat până și la televizor, nu mai am. Pentru că sunt scârbit de tot. Cine sunt eu, să salvez lumea? Pe mine mă știu 22 milioane de români. Nu le pot rezolva problemele tuturor. Am dat «block» tuturor ziariștilor. Vreau să-mi trăiesc viața în liniște. Voi sunteți ultimii cu care mai vorbesc. Vă rog să uitați de mine. Gigi Becali nu mai vă face vouă subiecte. Regret că ajung să anunț prin telefon. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Am renunțat la televizor, habar nu am ce se mai petrece”, a declarat Gigi Becali pentru CANCAN.RO.

Gigi Becali este printre cei mai puternici oameni de afaceri din țara noastră, iar lumea îl cunoaște drept un bărbat extrovertit. Totuși, puțini știu că el a trăit o dramă fără margini în urmă cu 30 de ani. Iar experiența a fost atât de traumatizantă încât au fost foarte rare momentele în care a adus-o în discuție. Acesta nu vrea să vorbească despre moartea surorii lui.

La câteva luni de la Revoluția din 1989, familia lui Gigi Becali s-a aflat în doliu, după ce sora cea mare a omului de afaceri a murit, la vârsta de 44 de ani. Dar înainte să moară, Dorina Becali își împlinise și un vis, reușind, împreună cu sora sa, Domnica, să cumpere un teren în Pipera, acolo unde au și construit un cimitir în care să fie înmormântați copiii morți înainte de a fi botezați.