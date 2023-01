De ce a decis Ilinca Vandici să meargă la psiholog: ‘Am ascuns toată durerea sub preș’ VIDEO EXCLUSIV

Ilinca Vandici se numără printre femeile puternice și asumate din showbiz. Prezentatorea emisiunii “Bravo, ai stil!” a trecut printr-o serie de stări, după naștere, dar, revenind la job, nu a avut timp să despice firul în patru și să găsească o explicație firească asupra schimbărilor survenite în viața ei. În interviul exclusive, acordat pentru Playtech Știri, vedeta Kanal D a povestit despre vulnerabilități și momentul în care a conștientizat că are o problemă. În urmă cu doi ani, vedeta a început să facă terapie și a vorbit deschis despre schimbarea pe care a făcut-o, pentru ca și alte femei, care se confruntă cu depresia postnatală, să învețe din experiența ei.

Motivul pentru care Ilinca Vandici a ajuns la psiholog

Ilinca Vandici este conștientă că reprezintă un model pentru multe femei, în ceea ce privește tenacitatea și profesionalismul de care dă dovadă pe micul ecran. Niciodată prezentatoarea TV nu a lăsat la vedere vreo situație cu care s-a confruntat în viața privată:

,,Cu tot ce înseamnă social media, în ultima vreme, cumva responsabilitatea noastră s-a mărit foarte tare și sunt conștientă că orice tânără, orice femeie, de ce nu, poate fi inspirată la un moment dat de lucrurile pe care le spun sau le fac și atunci inclusiv de treaba asta sunt extrem de mândră, îmi place ce am ajuns, îmi place cum am ajuns să gândesc, îmi place liniștea pe care o simt, siguranța pe care o simt, echilibrul”, ne-a spus ea.

,,Cred că echilibrul vine din maturizare, din toate cunoștințele pe care le-am adunat în ultima vreme”

Deși multe vedete susțin că liniștea și armonia pe care o au în viața privată se răsfrâng cumva și pe plan profesional, unde reușesc să își urmărească și să își îndeplinească obiectivele, Ilinca este de altă părere:

,,Nu aș zice, pentru că un profesionist nu implică partea intimă a vieții în cea profesională, niciodată nu vin cu problemele, dacă aș avea probleme acasă, nu vin cu ele în platoul de televiziune sau în platoul în care filmez emisia de pe Youtube. Întotdeauna am știut să las lucrurile acestea la ușă. Când sunt acolo, mă focusez foarte tare pe ce am de făcut, când plec îmi reiau lucrurile de unde le-am lăsat și încerc să repar dacă e ceva de reparat. Nu cred că echilibrul vine din maturizare, din toate cunoștințele pe care le-am adunat în ultima vreme despre mine, despre sine, despre suflet, despre minte, despre energie și cumva toate puse așa cap la cap au dus la echilibrul acesta în care îmi face o deosebită plăcere să fiu”, a declarat, pentru Playtech Știri, Ilinca Vandici.

A început terapia în urmă cu doi ani

Pentru a reuși să își înțeleagă mai bine trăirile interioare, Ilinca a decis să apeleze la un specialist. I s-a părut că are nevoie de cineva care să o asculte și care să o sfătuiască și nu să asimileze un volum mare de informații la cursuri de dezvoltare personală, de exemplu: “Mult spus cursuri. Cursurile mi se par benefice, însă zicea și Maurice Munteanu:

,,Măi, nu ai cum într-un curs de două luni, de trei luni, de șase luni de zile, să capeți o experiență ce ți-o poate da, uite, o terapie constantă, doi ani de zile, cât am eu de când fac terapie. Psihoanaliză, dezvoltare personală, în direcția asta. Repet, cursurile sunt bune, sunt extrem de potrivite, dar vin pentru a stabiliza cumva informațiile pe care tu deja le ai. Eu am pornit de la zero în terapie și uite că deja am doi ani de zile, inclusiv asta m-a ajutat să mă echilibrez extrem de tare”, a spus Vandici.

Care a fost momentul care a determinat schimbarea

Ilinca Vandici a descoperit lucruri noi despre ea, în cei doi ani de terapie:

,,O să-mi permit să nu dezvolt foarte mult acest subiect. Am descoperit foarte multe lucruri și bune și mai puțin bune, dar mă bucur că le-am descoperit, pentru a le putea vedea, a le conștientiza, a putea ierta și pentru a le putea vindeca ulterior, astfel încât să pot să am o viață frumoasă și cumva de la zero așa, cumva pe curat, nu cu toate bagajele pe care le purtăm cu noi în fiecare zi atât preluate de la părinții noștri, cât și de la strămoșii noștri, nu știu câte generații în urmă. Fix despre asta e vorba să reușești să ajungi în punctul în care hai să o luăm de la zero”, a povestit, pentru Playtech Știri, Ilinca Vandici.

Care a fost momentul care a determinat-o să se apuce de terapie?