De ce a apărut Xonia cu fața umflată la Survivor 2022. Ce problemă a avut în Dominicană

Xonia a fost prima vedetă eliminată de la Survivor România 2022. Artista a făcut parte din echipa Faimoșilor și a părăsit competiția din Republica Dominicană după doar o săptămână de participare. Celebra blondină a făcut dezvăluiri incredibile legate de experiența ei din concurs. Puțini sunt cei care știu faptul că Xonia s-a ales cu o alergie îngrozitoare, din cauza căreia i s-a umflat fața.

În cadrul primului consiliu de nominalizare al sezonului 3 Survivor România, Xonia a fost propusă de către luptătoarea Elena Chiriac, fiind supusă votului publicului, alături de Cătălin Zmărăndescu și Roxana Ciuhulescu.

Spre surprinderea artistei, Xonia a întrunit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor și a fost nevoită să părăsească Survivor România 2022, după prima săptămână de competiție.

În timpul petrecut în jungla dominicană, Xonia s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate. Din cauza foametei, oboselii, căldurii excesive și a condițiilor dure de supraviețuire, cântăreața s-a luptat cu mediul umed.

A făcut o alergie la soare, motiv pentru care i s-a umflat toată fața. Puțini sunt cei care știu faptul că Xonia suferă de o boală autoimună.

„Așa acum am plecat așa am și venit, eu vroiam să mai stau, puteam mai mult. Am făcut o rectie alergică la soare, am fost foarte umflată și arsă. Corpul meu s-a adaptat greu la vreme.

Au fost zile în care nu mâncam, decât o lingură- două de orez, era foarte clad în timpul zilei. Dormitul nu există, te și plouă. Cătălin Zmărăndescu sforâie rău. E foarte frig noaptea, te trezești ud fleașcă!”, i-a mărturisit Xonia lui Zanni, în emisiunea Survivor ExtraShow.