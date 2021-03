Boala de care Xonia nu reușește să scape. Declarațiile ei sunt triste: ”Nu țip, nu fac din astea” VIDEO

Xonia încă se luptă cu o boală cruntă. Celebra cântăreață a mărturisit că încă îi este foarte greu, deși a mai trecut prin această experiență. Mărturiile vedetei sunt extrem de emoțioante. Ce a spus solista despre starea în care se află acum?

Cunoscuta fostă concurentă de la „Bravo, ai stil” îi îngrijorează din nou pe fani. Cunoscuta artistă a mărturisit că boala care a transformat-o în trecut a revenit.

Vedeta a încercat ca după primele probleme de sănătate să-și refacă viața, lucru pe care l-a și făcut. Aceasta a vorbit deschis despre boala de care suferă și despre cum s-a agravat. Blondina s-a schimbat fizic complet, în special la nivelul feței.

Fanii ei au observat cum începe să pună kilograme bune, ulterior mulți dintre aceștia punând-o la perete din cauza schimbărilor. Ea le-a mărturisit în cele din urmă că suferă de o boală cronică.

Invitată la Showbiz Report de la Antena Stars, Xonia și-a deschis sufletul și a povestit despre tot ceea ce mulți nu au știut, despre atacurile de panică și anxietatea cu care se confruntă la aproximativ doi ani de când a fost diagnosticată.

„În continuare le mai am (n.r. atacuri de panică). Eu am mai mult anxietăți decât atacuri de panică. Una care a devenit mult mai accentuată, mai ales în perioada asta. Sunt mult mai bine, fac afirmații în fiecare zi, folosesc mult uleiuri care să mă calmeze.

Corect spus este că e o frică de a face ceva care pe mine mă neșiniștește. Pentru fiecare este diferit. Nu țip, nu fac din astea. Mă calmez, închid ochii, ascult niște muzică de meditație”, a spus Xonia la Showbiz Report.

Pentru a se putea pune pe picioare, solista a cerut ajutorul specialiștilor pentru a-și rezolva problemele de ordin emoțional. Cu toate că a avut aproape prieteni care să o sfătuiască și să o asculte, blondina a mers totuși la psihoterapeut.

„Am apelat, este ceva total normal. Noi nu avem mereu toate răspundurile și apelăm la un profesionist. Am făcut lucrul ăsta, eu știu de unde îmi vin fricile. În momentul de față nu îmi mai place să conduc, am atacuri de panică. Mă gândesc unde o să parchez mașina, că nu am loc și uite că nu mai conduc. Pur și simplu am avut și momente cu persoane care au avut furie pe mine în trafic, deși eu conduceam bine. Sunt mai multe lucruri care s-au adunat. Mai conduc când știu că am unde să las mașina.”

