De ce a ajuns Anca Pandrea de urgență la spital. Ce s-a întâmplat și cum se simte

Anca Pandrea, fosta parteneră de viață a regretatului actor Iurie Darie, nu prea a avut zile liniștite în acest început de an. Problemele sale de sănătate nu i-au dat pace, și nu odată a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Se pare că a ajuns din nou la spital, zilele acestea, medicii punând un diagnostic de dislocare de umăr, actrița având nevoie de orteză.

După ce a rămas singură, Anca Pandrea nu și-a mai revenit după decesul partenerului ei de viață, Iurie Darie, omul pe care l-a iubit enorm. Problemele de sănătate i-au dat de furcă în ultima perioadă, așa cum, de altfel, s-a întâmplat și la începutul lunii februarie a.c. Prezentă fiind la o petrecere, din motive pe care le-a explicat ulterior, Anca Pandrea a avut un accident stupid, cum l-a denumit actrița, în urmă căruia s-a trezit cu capul spart.

„M-am speriat pentru că am crezut că mi s-au furat bjuteriile, un inel special pe care îl aveam de la dragul meu Iura. Am fost invitată la un eveniment, la «Cafeneaua actorilor» din Tineretului, și am vrut să fiu frumoasă și elegantă. Le-am găsit, într-un final, dar m-am agitat foarte mult. Îmi era foarte rău și bine că nu mi-am spart capul. Acum, când vorbesc sau râd mă dor coastele și trebuie să mă odihnesc. Nu aș vrea să merg zilele acestea la spital.

Eu nu prea ies din casă, însă de data aceasta, cu ocazia acestui eveniment, într-un loc dedicat actorilor, mi-am permis să ies, pentru că era plăcut afară. Mi-am luat cizmele cu toc și am mers însoțită de o prietenă foarte bună. Nu am stat mult, iar a două zi am pățit problemele despre care v-am spus deja“, a povestit Anca Pandrea.