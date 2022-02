Anca Pandrea, accident stupid după o petrecere. Ce probleme de sănătate are văduva lui Iurie Darie

De când a rămas singură, fără „Iura“ al ei, Anca Pandrea este urmărită de ghinion. Actorul a decedat în anul 2012 și, deși nu au fost căsătoriți, actrița nu și-a mai refăcut viața, plângându-l neîncetat pe cel care i-a fost logodnic. Zilele trecute, văduva și-a făcut curaj și a ieșit din casă la o petrecere, însă ce a urmat a fost demn de expresia „ori la bal ori la spital“. Mai multe detalii, în continuare.

Actrița din „Numai iubirea“ a tras o sperietură zdravănă zilele trecute, după ce a participat la un eveniment. Întrucât nu-și mai găsea bijuteriile de la regretatul Iurie Darie, Anca Pandrea (75 de ani) s-a agitat și a căzut în casă, lovindu-se în zona coapselor și la cap. Femeia era în căutarea unui inel special, la care ține enorm.

„M-am speriat pentru că am crezut că mi s-au furat bjuteriile, un inel special pe care îl aveam de la dragul meu Iura. Am fost invitată la un eveniment, la «Cafeneaua actorilor» din Tineretului, și am vrut să fiu frumoasă și elegantă.

Le-am găsit, într-un final, dar m-am agitat foarte mult. Îmi era foarte rău și bine că nu mi-am spart capul. Acum, când vorbesc sau râd mă dor coastele și trebuie să mă odihnesc. Nu aș vrea să merg zilele acestea la spital“, a povestit simpatica actriță, potrivit click.ro.