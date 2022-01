Ce probleme de sănătate are Anca Pandrea în prezent. Este într-o situație dificilă: ‘Pensia nu-mi ajunge’ (exclusiv)

Au apus vremurile în care actrița Anca Pandrea se afișa bucuroasă și plină de viață alături de Iurie Darie, partenerul său de viață timp de două decenii. Acum, vedeta are zeci de probleme și nicio soluție. Pe lângă sănătatea șubredă, femeia are de înfruntat și valul de scumpiri din ultimul timp. A ajuns într-o situație dificilă și mărturisește că pensia nu-i ajunge pentru cheltuielile de zi cu zi.

Actrița Anca Pandrea are din nou probleme de sănătate, după ce s-a infectat cu noul coronavirus la finele anului trecut. Fosta parteneră a regretatului Iurie Darie își face griji și pentru facturile la gaze și lumină, dat fiind faptul că are centrală proprie de apartament și o pensie nu tocmai mare, care nu i-ar putea acoperi cheltuielile cu utilitățile.

Vedeta a avut Covid la finele lui 2021 și, deși a scăpat de boală, suferă de alte afecțiuni, precum insuficiență cardiacă pulmonară de gradul trei, gastrită, are și probleme cu coagularea sângelui, dar și cu glanda. Anca Pandrea a leșinat, de mai multe ori, în casă și chiar pe stradă, iar acum este țintuită la pat.

„Abia îmi revenisem, iar acum sunt din nou la pat. Nu prea am fost cuminte, am ieșit cam dezbrăcată prin curte și bucătărie, și am răcit din nou. Am frisoane, transpir, nu mă simt bine deloc”, a dezvăluit Anca Pandrea, pentru Impact.