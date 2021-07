John McEnroe, misogin cu Emma Răducanu după abandonul de la Wimbledon? Ce a zis fostul mare jucător

John McEnroe, misogin cu Emma Răducanu după abandonul de la Wimbledon? Jucătoarea de 18 ani a abandonat în setul secund al partidei din optimi contra australiencei Ajla Tomljanovic. Ea acuzat dificultăți de respirație și n-a mai putut continua partida. La finalul întâlnirii, fostul număr 1 mondial, americanul John McEnroe a făcut câteva comentarii ce au scandalizat opinia publică, mulți acuzându-l de sexism.

John McEnroe a comentat în manieră proprie ceea ce s-a întâmplat cu Emma Răducanu la Wimbledon, în optimile de finală. Jucătoarea de 18 ani a fost nevoită să abandoneze la scorul de 4-6, 0-3 partida contra australiencei Ajla Tomljanovic. Răducanu a acuzat dificultăți de respirație și s-a retras la vestiare de unde nu a mai revenit. Sportiva cu tată român a devenit senzația turneului de Grand Slam după ce a trecut de primele trei tururi. Aflată pe locul 338 WTA înaintea competiției, Răducanu a ajuns rapid de la statutul de necunoscută, la cel de vedetă mondială.

După abandonul britanicei cu origini românești, John McEnroe, triplu câștigător la Wimbledon, a pus totul pe seama emoțiilor.

John McEnroe a mai declarat că a resimțit personal presiunea când a ajuns, tot la 18 ani, în semifinalele turneului. Fostul mare jucător a mai adăugat că scăderea așteptărilor, după această întâmplare, îi va permite Emmei să respire mai bine.

Și eu am jucat aici când aveam 18 ani, am ajuns în semifinale și m-am simțit copleșit. Într-un fel m-am simțit fericit că am pierdut. Mi-a permis să rămân un copil. Am fost un an și la facultate, după aceea. Însă m-a ajutat să înțeleg ce mi-ar trebui pentru a reuși. Cred că după ce a văzut așteptările scâzând un pic, asta îi va permite Emmei să respire mai bine”, a mai spus McEnroe.