DDB, mesaj către suporterii dinamoviști: „Suntem pe ultima sută de metri”. Situația clubului din Ștefan cel Mare este dezastruoasă de multă vreme. Și tot de multă vreme, singurii care fac ceva, concret financiar, sunt suporterii adunați în programul Doar Dinamo București. Aflată în insolvență financiară, soarta fostei multiple campioane atârnă, în continuare, se pare, de donațiile pe care fanii le fac. În Liga 1, echipa antrenată de Mircea Rednic ocupă abia penultimul loc, cu doar 8 puncte adunate după 14 etape.

DDB, mesaj către suporterii dinamoviști. Situația „câinilor” stârnește, uneori, chiar și compasiunea marilor rivale. Clubul din Ștefan cel Mare trece de o bună perioadă prin cea mai neagră situație din istoria sa. Labirintul juridic, financiar și decizional stârnit mai ales după preluarea echipei, vara trecută, de spaniolii conduși de Pablo Cortacero a creat un tsunami ce își aruncă valurile și astăzi.

Fanii reuniți în DDB au fost printre singurii care au făcut ceva concret în această perioadă. Au adunat bani pentru a plăti datorii, jucători, licențe. Dar tot nu a fost suficient, nivelul îndatorării clubului fiind, după cum declara fosta legendă dinamovistă, Ioan Andone, de peste 7 milioane de euro. Așa se face că Dinamo a solicitat, la sfârșitul lunii iunie, intrarea în insolvență. Un proces prin care a mai trecut și în 2014-2015, în „mandatul” lui Ionuț Negoiță.

Acum, DDB își înseamnă din nou membrii, dar și pe toși suporterii dinamoviști să facă un nou efort financiar. „Să nu ne oprim înainte de a termina cursa” e deviza sub care, joi, a fost publicat pe contul de Facebook al DDB un comunicat al liderilor programului. Aceasta și în contextul în care, în ultima perioadă s-au iscat multe dispute și animozități între membri de marcă ai DDB, cel mai recent exemplu fiind sfada între Ionuț Lupescu și fostul acționar, Nicolae Badea. Comunicatul postat pe Facebook subliniază și faptul că Dinamo este foarte aproape și de salvare, dar și de dezastru total.

Mesajul DDB face o paralelă cu eroare antologică făcută de înotătorul David Popovici, recent transferat la Dinamo, în proba de 400 m liber a Europenelor în bazin de 25 de metri de la Kazan. Sportivul de 17 ani, remarcat la Jocurile Olimpice, a socotit greșit numărul turelor parcurse și s-a oprit din înotat după 14 lungimi de bazin, în loc de 16, într-un moment în care conducea detașat. Până să sesizeze eroarea și să-și reia cursa, a fost depășit de alți concurenți și a ratat intrarea în finala probei. În același spirit, DDB îi îndeamnă pe fani să nu abandoneze propria cursă pentru redresarea clubului, calculându-și greșit pașii și considerând că efortul de salvare a ajuns la final.

DDB încurajează suporterii să dea cîte 10 lei pe săptămână, în contul biletelor virtuale și a cardului DDB și menționează că prin eforturile suporterilor s-au strâns, în timp, aproape 2,5 milioane de euro.

Riscăm să repetăm greșeala lui David și să ne calculăm greșit pașii. Suntem obosiți, suntem sleiți de puteri, suntem descurajați. Fără să ne dăm seama, s-ar putea să ne oprim din a susține echipa, chiar acum, când mai sunt 100 de metri până la finish.

Cursa noastră înseamnă 5 lei pe săptămână, din care să luăm 2 bilete virtuale și alți 5 lei, care înseamnă costul cardului DDB pentru o săptămână. Am tras tare până aici, am strâns împreună aproape 2,5 milioane de euro, am făcut lucruri care păreau imposibile și datorită acestor sacrificii încă mai putem vorbi despre Dinamo, despre clubul de fotbal pe care-l iubim. Suntem atât de aproape de biruință și în același timp foarte aproape să ne oprim. Entuziasmul celor mai mulți a fost înlocuit de spiritul de critică, de suspiciuni, de îndoieli.

Oamenii care nu cred în proiectul prin care suporterii își iau clubul înapoi din mâinile spaniolilor, au tras în noi din toate pozițiile. Uneori i-au influențat și pe membrii DDB să-și piardă încrederea. E foarte important să înțelegem că ne aflăm într-o cursă pe care o conducem detașat”, se scrie, printre altele, în comunicatul DDB postat pe Facebook.