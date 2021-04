David Pușcaș are probleme mari. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel nu are soluție

Clipe dificile pentru fiul Luminiței Anghel. David Pușcaș își strigă durerea în mediul online. Adolescentul a postat un mesaj impresionant pe contul său de Facebook, în care face apel la internauți pentru ajutor. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel nu are soluție. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Acum câteva luni, David Pușcaș și-a pierdut buletinul și, deși în prezent se folosește de un act de identitate provizoriu, tânărul vrea să-și facă un alt document oficial permanent. Singura problemă pe care o întâmpină fiul Luminiței Anghel este că are nevoie de o persoană care să-l ia în spațiu. Din cuvintele sale, fanii au tras concluzia că celebra artistă nu s-ar fi oferit să îl ajute.

Acum am buletin provizoriu, dar nu prea este ok cu el și îmi doresc un buletin normal, dar ghinionul este că nu am o familie căreia să-i pese și întrebarea mea este ce fac în această situație dacă eu nu am pe nimeni să mă ia în spațiu?”, a scris David Pușcaș pe Facebook.

Luminița Anghel și fiul său adoptiv nu s-au împăcat nici până acum. Se pare că David Pușcaș nu a revenit la sentimente mai bune de când mama lui i-a cerut să își găsească un loc de muncă, sperând, în acest fel, să-l responsabilizeze și să-l ajute să se maturizeze. David a acuzat-o la acel moment pe Luminița Anghel că ar vrea să scape de el, pentru că a făcut un copil pe cale naturală.

Băiatul rebel a declarat că se întreține singur, de când mama lui nu-l mai ajută din punct de vedere financiar. Acum două luni, David Pușcaș declara pentru impact.ro că se simte abandonat de părinții săi adoptivi, susținând că nu este un copil dorit:

„Eu sunt omul nimănui, nu am familie, nu am pe nimeni. Eu am fost pentru părinții mei doar un pion și atât. Dacă mor mâine, nimănui nu îi pasă de mine. Cu tata nu am mai vorbit de 18 ani, iar cu mama, de vreo șapte ani.

Nu tânjesc după nimeni, după această separare. Nu am de ce să sufăr. Am fost un copil nedorit, asta știu sigur, am doi părinți care și-au urmărit doar interesele profesionale și cam atât. Cu mama nu am vorbit, mi-a dat block, ea nu este trasă la răspundere pentru nimic. Nu m-am mai dus acasă la ea, la ușă, pentru că sunt sigur că nu o să îmi deschidă”, a declarat David Pușcaș, exclusiv pentru impact.ro.