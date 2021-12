David Popovici, recompensat la final de an. Ce premiu prestigios a obținut înotătorul de 17 ani

David Popovici, recompensat la final de an. Înotătorul de 17 ani a avut un 2021 spectaculos. Rezultatele obținute la mai ales la Jocurile Olimpice de la Tokio l-au propulsat în elita și în atenția natației mondiale. La doar 16 ani în acel moment, sportivul legitimat acum la Dinamo a fost la doar „o unghie” de bronzul olimpic în proba de 200 metri liber. În plus, David Popovici a devenit ulterior și campion european în bazin scurt, tot în competiția seniorilor.

David Popovici, recompensat la final de an

David Popovici, recompensat la final de an. Dacă lumea tenisului a avut-o ca revelație, în 2021, pe jucătoarea britanică cu origini românești, Emma Răducanu, cea a natației l-a descoperit cu uimire pe David Popovici, un puștan de 16 ani. Între timp, sportivul a împlinit 17 ani, dar a rămas considerat un înotător-minune, ce se bate de la egal la egal cu mrii campioni în probele de seniori.

David Popovici (17 ani) a avut un an spectaculos, cu patru medalii și două recorduri mondiale la Europeanul de juniori, o medalie de aur la Europeanul de seniori în bazin de 25 m şi un remarcabil loc 4 în finala olimpică de la 200 de metri liber. De asemenea, el a câștigat Premiul Piotr Nurowski, acordat celui mai bun tânăr sportiv al anului din Europa prin votul unanim al Comitetelor Olimpice din Europa Pe lângă trofeu, David Popovici va primi și o bursă de formare în valoare de 15.000 de euro, după cum a anunțat COSR.

Ce premiu prestigios a obținut înotătorul de 17 ani

David Popovici și-a împlinit și visul de a petrece Crăciunul alături de familie și de prieteni. El a mărturisit acest lucru într-o postare făcută pe contul de Facebook.

„Dintotdeauna mi-am dorit ca de Crăciun să fiu alături de ai mei şi întotdeauna mi s-a indeplinit dorinţa! Vouă, tuturor, vă doresc sărbători fericite şi să aveţi aproape familia şi prietenii!”, a scris sportivul în mesajul de pe rețeaua de socializare.

Finalul de an vine pentru David Popovici cu o veste uriașă. Prestigioasa revistă americană din lumea natației „Swimming World Magazine” l-a ales pe sportivul dinamovist drept ”Newcomer of the Year”, distincţie ce răsplăteşte sportivul care a avut cea mai spectaculoasă ascensiune în 2021.

„În 2021 nu au lipsit nou-veniţi remarcabili, de la Matthew Sates, o stea în ascensiune din Africa de Sud, până la Sun-Woo Hwang, reprezentând într-un mod impresionant Coreea de Sud. Însă adolescentul român David Popovici primeşte premiul Newcomer of the Year în înotul masculin mondial, datorită consecvenţei şi naturii uimitoare a performanţelor sale de top”, se scrie în articolul din publicația lunară americană.

În articolul dedicat înotătorului român, jurnaliștii publicației consideră că David Popovici are un viitor strălucit.

„Experții sunt îndrăgostiți de stilul său de înot, de abordare mentală și de faptul că trupul său actual lasă loc suficient unei dezvoltări musculare”, a mai notat publicația americană.

David Popovici este văzut ca unul dintre favoriții probelor de 100 și 200 metri liber la Campionatele Mondiale în bazin olimpic, de 50 de metri, din Japonia, ce vor avea loc anul viitor. Ele vor fi găzduite, în luna mai, de orașul nipon Fukuoka.

Sursa foto: Facebook/COSR