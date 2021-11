Premiu european prestigios pentru David Popovici. Ce recompensă a primit tânărul înotător român

Premiu european prestigios pentru David Popovici. Tânărul înotător român a primit încă o recunoaștere a calităților și performanțelor sale de excepție, la doar 17 ani. Popovici a „explodat” la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokio, apoi a confirmat la Europenele în bazin scurt, unde a obținut medalia de aur în proba de 200 m liber. Rezultatele sportivului român au fost apreciate și de cele 50 de Comitete Olimpice Naționale de pe „Bătrânul Continent”.

David Popovici a devenit unul dintre numele de referință ale natației europene și mondiale. La doar 17 ani, sportivul legitimat acum la Dinamo, domina probele de liber ale juniorilor, dar la Jocurile Olimpice de la Tokio a arătat ce poate și în cursele seniorilor. El s-a calificat în două finale olimpice, obținând locurile 4 și 7, fiind, la propriu, doar la o unghie de medalia de bronz a cursei de 100 m liber.

David Popovici a devenit, la începutul acestei luni, și primul înotător român care cucerește medalia de aur la Europenele în bazin scurt. Aceasta se adaugă celor 3 titluri de la Mondialele de juniori și numeroaselor recorduri europene și mondiale stabilite la respectiva categorie de vârstă.

La Adunarea Generală a Comitetelor Olimpice Europene de la Samorin (Slovacia), cele 50 de Comitete Olimpice Naționale au votat, joi, decernarea lui David Popovici a Premiului Piotr Nurowski pe anul 2021, de cel mai bun tânăr sportiv de pe continent la sporturile olimpice de vară. Anunțul a fost făcut de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pe pagina sa de Facebook.

David Popovici a devenit, astfel, și primul sportiv român care este recompensat cu prestigiosul premiu. În 2012, gimnasta Larisa Iordache s-a clasat a doua în preferințele celor care au votat. Premiul a fost creat în memoria fostului președinte al Comitetului Olimpic Polonez Piotr Nurowski, care a murit tragic în 2010 într-un accident de avion. Acest premiu se acordă anual pentru sporturile de vară și, separat, pentru cele de iarnă.

David Popovici a fost preferat dintr-o listă ce mai cuprindea alți 4 nominalizați: Sky Brown din Marea Britanie (skateboarding), Adriana Cerezo Iglesias din Spania (taekwondo), Viktoria Listunova din Rusia (gimnastică artistică) și Adriana Vilagos din Serbia (atletism).

David Popovici a primit, cu această ocazie, și o bursă de formare de 15.000 de euro. Sportivii de pe locurile 2 și 3 au primit 8.000, respectiv, 5.000 de euro. Cei clasați pe pozițiile 4 și 5 au obținut o bursă de 3.000 de euro.