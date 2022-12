David Popovici, prima reacție după argintul de la Campionatele Mondiale în bazin scurt. Sportivul român, peripeții pe drumul de întoarcere

David Popovici s-a întors de la Campionatele Mondiale de înot în bazin scurt cu o medalie de argint. Sportivul român de 18 ani a spus că este mulțumit de ceea ce a obținut la Melbourne, dar mai cu seamă în acest an extraordinar. Drumul de întoarcere de la Melbourne, cu avionul, a fost cu peripeții.

David Popovici a încheiat anul cu o medalie de argint în proba de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de înot în bazin scurt. În competiția găzduită de Australia, sportivul român a reușit și un record mondial de juniori, în finala probei de 100 de metri liber pe care a terminat-o pe locul patru.

David Popovici s-a întors în țară din Australia și le-a arătat jurnaliștilor și fanilor medalia pe care a primit-o de la legendarul Ian Thorpe. A explicat și ce înseamnă o competiție în bazin scurt.

„Am ajuns după un drum foarte lung. Suntem foarte obosiţi toţi, abia aşteptăm să dormim, dacă reuşim să dormim. A fost un concurs pentru care ne-am pregătit foarte puţin, am avut foarte puţină pregătire în bazin de 25 de metri, care e foarte diferit pentru cunoscători. Pentru cei care nu ştiu, vă spun eu acum şi o să vă confirme toată lumea.

E un concurs la care am plecat cu foarte puţine aşteptări, tocmai pentru că încercam să fiu conştient că sunt foarte bun în bazin lung, nu în bazin scurt. Mi-am întrecut cu foarte mult aşteptările. Nu mă aşteptam să mai bat încă un record mondial de juniori, la ultimul meu concurs din an. Speram să mă calific în vreo semifinală din cele 3. M-am calificat în fiecare finală a probei în care am participat”, a declarat David Popovici, la sosirea la aeroportul din Otopeni.