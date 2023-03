David Popovici pleacă din România? Un apropiat al campionului face pentru prima oară lumină în acest caz

David Popovici a devenit campion mondial la înot, la doar 17 ani. În anul 2022 sportivul a atins apogeul performanței în sportul pe care îl practică de mic, iar astăzi se poate mândri cu un palmares impresionant de premii și medalii de aur. După succesul răsunător pe care l-a obținut, zvonurile privind plecarea sa din România nu au întârziat să apară. Antrenorul său, Adrian Rădulescu, a vorbit pentru prima oară despre planurile lui David pentru viitor.

David Popovici s-a aflat în tabloidele din afară, astfel că prestația sa și statutul de campion mondial a atras cu sine o popularitare foarte mare. De asemenea, SUA s-a arătat interesată de sportiv, făcându-i niște oferte financiare greu de refuzat.

Cu toate acestea, adolescentul David Popovici a preferat să rămână în țară, unde a început pregătirea pentru Jocurile OIimpice din 2024. De asemenea, fostul boxeor și pilot de curse, Mihai Leu, l-a sfătuit pe David să rămână în România, unde este deja un simbol, deși SUA i-ar oferi o sumă mult mai mare de bani.

În trecut, sportivul a avut și el o ofertă similară, pe care a acceptat-o, iar ulterior și-a regretat alegerea. Pe de altă parte, atunci când a fost întrebat despre plecarea din țară, după niște declarații făcute de Camelia Potec, David Popovici a declarat fără ocolișuri că nu are planuri de viitor legate de acest aspect, concentrându-și atenția pe lucrurile care contează cu adevărat.

„Am auzit şi eu că doamna Potec a spus că România m-ar putea pierde. Nu a venit de la mine şi nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am, pentru că nu am planuri.

Planul meu este să îmi văd de treaba aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familie şi voi vedea unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”, a declarat campionul român.