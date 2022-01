Darren Cahill, tot cu gândul la Simona Halep. Antrenorul australian și fostul lider mondial au decis să încheie colaborarea în luna septembrie, după aproape 6 ani. Dar legătura dintre cei doi pare că a rămas la fel de puternică, dovadă numeroasele declarații pe care românca le-a făcut despre fostul ei tehnician pe durata Australian Open. Simona Halep a fost „înlocuită” de Darren Cahill, ca elevă, de americanca Amanda Anisimova (42 WTA).

Darren Cahill, tot cu gândul la Simona Halep. Fostul lider mondial a încheiat colaborarea cu tehnicianul australian în luna septembrie, după aproape 6 ani. Dar soția lui Toni Iuruc continuă să aibă doar cuvinte de laudă pentru antrenorul care i-a schimat și cariera, dar și mentalitatea.

„A fost o relație grozavă și încă suntem prieteni. Este, cumva, din familia mea, nu îl mai pot numi antrenor. M-a învățat multe lucruri în afara terenului, cum să trăiesc mai relaxată, așa cum o fac australienii. Am câștigat Grand Slam-ul pe care mi-l doream (n.r. – Roland Garros, în 2018) și am trecut la nivelul următor cu ajutorul său, așa că îi voi fi mereu recunoscătoare. Am auzit că este pe aici, așa că abia aștept să-l văd”, a spus Simona, conform news.com.au.