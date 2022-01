Simona Halep a dezvăluit motivul despărțirii de Darren Cahill: „Câteodată trebuie să oprești asta”

Simona Halep a dezvăluit motivul despărțirii de Darren Cahill. Fostul lider mondial se pregătește în Australia pentru debutul în noul sezon. Numărul 20 WTA va lua startul, mai întâi, la Melbourne Summer Set 1, unde va întâlni în primul tur o jucătoare venită din calificări. Simona Halep a recunoscut în fața presei australiene motivul încheierii relației profesionale cu antrenorul australian Darren Cahill. În plus, ea s-a și întâlnit cu cel care i-a fost aproape vreme de 5 ani.

Simona Halep a dezvăluit motivul despărțirii de Darren Cahill. Actualul număr 20 WTA se pregătește să ia startul în noul sezon. Jucătoarea din Constanța va participa la turneele de la Melbourne și Sydney în avanpremiera Australian Open ce se va desfășura între 17-30 ianuarie.

Simona Halep a avut ocazia să se întâlnească cu fostul său antrenor, australianul Darren Cahill (56 de ani). Soția lui Toni Iuruc a postat o fotografie pe contul de Twitter, însoțită de un mesaj emoționant la adresa celui care i-a fost mentor vreme de 5 ani.

Simona Halep a fost prezentă și în fața jurnaliștilor australieni. Ea a explicat, printre altele, și motivul pentru care a decis încetarea legăturii profesionale cu Darren Cahill. Românca a anunțat în septembrie că nu-l va mai avea ca antrenor pe australian. Ea se pregătește cu românii Adrian Marcu și Daniel Dobre.

Simona Halep a mărturisit că nici nu prea poate să-i spună antrenor lui Cahill, pentru că acesta face parte, cumva, din familia sa.

Despre motivul despărțirii profesionale de Darren Cahill, Simona Halep a declarat că a fost o decizie luată de comun acord deoarece amândoi au considerat că au petrecut prea mult timp împreună.

Simona Halel și Darren Cahill au început colaborarea în 2015. A urmat perioada în care românca a câștigat primul titlu de Grand Slam, în 2018 și, cu un an înainte, a devenit lider mondial. Cahill a luat o pauză de un an, în 2019, perioadă în care Simona Halep a cucerit și trofeul de la Wimbledon, avându-l alături pe Daniel Dobre. Cahill s-a întors la începutul lui 2020, pentru ca în septembrie 2021, cei doi să anunțe încetarea colaborării.

This person has taught me how to be the person I am today. I have touched the highest points in tennis because of him and I have no words to thank him for everything he has done for me and with me! The best five years, so good to see you today D!@darren_cahill pic.twitter.com/yOJnVXMKuj

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 3, 2022