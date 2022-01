Simona Halep și Darren Cahill se ciocnesc unul de altul. Ce a făcut antrenorul australian VIDEO

Simona Halep și Darren Cahill se ciocnesc unul de altul. Numărul 15 WTA și fostul său antrenor s-au despărțit profesional, dar păstrează o strânsă relație de prietenie. Cei doi s-au tot „ciocnit” unul de altul din momentul în care românca a ajuns în Australia, țara natală a tehnicianului de 56 de ani. Simona Halep a fost încurajată de Cahill chiar și în timpul finalei disputată la Melbourne Summer Set 1.

Simona Halep și Darren Cahill se ciocnesc unul de altul. Actualul număr 15 WTA și antrenorul australian au încheiat colaborarea profesională în septembrie 2021, după aproape 6 ani. În acest timp, românca a reușit să devină lider mondial, în 2017, dar să și câștige primul său turneu de Grand Slam, la Roland Garros, în 2018.

Simona Halep a declarat că decizia încetării colaborării cu Cahill a fost luată de comun acord.

„Decizia a fost de ambele părți pentru că probabil am stat prea mult timp împreună ca antrenor și jucătoare și câteodată trebuie să oprești asta, dar încă suntem într-o relație bună”, a explicat Simona Halep, conform news.com.au .

Simona Halep a mai adăugat că a rămas prietenă cu Darren Cahill și că acesta face parte, într-o bună măsură, din familia sa.

„A fost o relație grozavă și încă suntem prieteni. Este, cumva, din familia mea, nu îl mai pot numi antrenor. M-a învățat multe lucruri în afara terenului, cum să trăiesc mai relaxată, așa cum o fac australienii. Am câștigat Grand Slam-ul pe care mi-l doream (n.r. – Roland Garros, în 2018) și am trecut la nivelul următor cu ajutorul său, așa că îi voi fi mereu recunoscătoare. Am auzit că este pe aici, așa că abia aștept să-l văd”, a spus Simona, conform aceleiași surse.