Daniela Gyorfi, probleme grave cu fațetele dentare și nasul: „Mi-a căzut. Am făcut infecție” VIDEO EXCLUSIV

Daniela Gyorfi a avut probleme grave cu fațetele dentare și nasul. Artista a mărturisit, în cadrul emisiunii Playtalk cu Rebeka Pascu, ediția de pe data de 18 ianuarie 2024, prin ce clipe grele a trecut. Totul din cauză că „a mers la pomul lăudat cu sacul”, după cum ne-a spus.

Cântăreața de manele a fost invitata Rebekăi Pascu în cadrul podcastului Playtalk de joi, 18 ianuarie 2024. Aceasta ne-a mărturisit că toată viața ei a avut celulită, o problemă de sănătate cu care multe femei se confruntă.

În plus, Daniela a recunoscut ce intervenții estetice îți face periodic, precum și operația de mărire a bustului pe care nu a ascuns-o niciodată.

Am fost la Timișoara și toți îmi dădeau mesaje, am lăsat numărul de la clinică pentru că mă sunau să mă întrebe de doctorul Ovidiu. Deci dacă spun, nu e bine, nu e bine cum arăt. Daca nu spun, asta minte. Eu nu am ascuns niciodată, mi-am făcut sânii”, ne-a mărturisit Daniela Gyorfi, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

„Am avut mai tot timpul celulită, recunosc lucrul acesta. E și de la ce mănânci. Eu, când am fost mică, am mâncat un an de zile dulceață pe pâine și asta și-a spus cuvântul.

În continuare, artista ne-a mărturisit de una din problemele majore cu care s-a confruntat, în trecut. Aceasta a avut probleme cu zgârciul nasului, care i-a căzut și a fost nevoie de intervenție estetică.

Mi-am scos acidul și, după aceea, am ajuns și eu la… Adică eu spun clar, pentru toate femeile, ce vârstă am și ce fac. Sunt ok, se poate și mai bine”, a mai adăugat Daniela Gyorfi despre intervențiile sale estetice.

Printre multe aspecte ale vieții sale, Daniela Gyorfi ne-a mărturisit, în exclusivitate, drama prin care a trecut după ce și-a pus fațete dentare. Evident, experiența s-a lăsat și cu o lecție de viață.

După cum prea bine știți, trendul unei danturii impecabile este în România de câțiva ani. Multe vedete sau persoane publice au încercat și ele acest look nou, care a pornit din Hollywood, America. Daniela susține că a mers și ea la un dentist pe care alții îl lăudau, dar a avut probleme.

Artista susține că i s-a umflat și deformat fața după ce a făcut o infecție periculoasă. Daniela și-a dat seama cu greu care este cauza reală a problemei sale, dar din fericire a reușit să scape. După acest incident, s-a dus la alt medic stomatolog pentru a îi repara dantura.

„Mi-am pus fațete dentare, e clar că dantura m-a schimbat complet, pot să spun, și am avut probleme prima dată cu ele. Am suferit tare mult cu fața, am avut o infecție… Știi, m-am dus la pomul lăudat și am avut o infecție, nu știam de ce mă umflu la față, nu îmi dădeam seama.

Eram tot timpul umflată și bușită, până când am găsit un doctor, m-a ajutat un an și jumătate ca să pot să scap. Am făcut nu știu câte operații. Am spus lucrul acesta, tocmai, am spus că fațetele nu le spui și… este posibil să pățești și lucrul ăsta (n.r. infecție). Multă lume mi-a spus că a pățit asta. Cum ai făcut? Uite așa am făcut.

Dantura este foarte importantă. Din punctul meu, îți dă foarte mulți ani înapoi, și pentru femei, și pentru bărbați. E important să ai dinții curați și albi, să fie îngrijiți. E important să te îngrijești, mai ales dacă ți le permiți. Dumnezeu te-a lăsat, dar tu poți să te îmbunătățești.

Trebuie să te simți bine în pielea ta. Nu poți să ai un dinte lipsă în față și să spui că așa a vrut Dumnezeu, să îți cadă dintele, să ai păr pe picioare, mustață… Nu e bine”, a conchis Daniela Gyorfi pentru Playtalk.