Superstiția la care nu renunță Daniela Gyorfi de Revelion: ”Depinde cum sunt îmbrăcată!” EXCLUSIV

Daniela Gyorfi este așteptată, de Revelion 2024, într-un local din Londra, unde va susține un recital antrenant pentru românii din diaspora. Solista a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, care sunt superstițiile pe care le respectă an de an, după copilăria grea din punct de vedere financiar, când adesea era nevoită să cânte strict pentru mâncare.

Solista Daniela Gyorfi (55 de ani) a avut o copilărie grea, după ce părinții ei au divorțat, iar mama vedetei a paralizat, în urma unui accident casnic, trăind tot restul vieții imobilizată la pat. Pe umerii Danielei căzuse povara de a duce tot greul casei, încă din adolescență.

”Până la vârsta de 18 ani, am avut pensie alimentară de la tata. Apoi, mama a mai stat în spitale, internată. Nu m-am împrumutat de bani, mai degrabă de morcovi, ceapă și de cartofi de pe la vecini. Mai primeam și mâncare de pomană. Am apreciat oamenii care s-au gândit la noi și ne-au ajutat.

Artista Daniela Gyorfi a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, care sunt superstițiile pe care le respectă de Revelion pentru a-i merge bine pe plan financiar și artistic în noul an:

”Normal că și eu am superstiții. An de an eu trebuie să cânt pe scenă, să am concert și să am bani în sutien – sau în buzunar, depinde cum sunt îmbrăcată. Port mereu și ceva nou, o bluză sau un dres, iar la miezul nopții, când se toarnă șampania în pahare, mă pup cu George, care, fiind și impresarul meu, mă însoțește la recitaluri.

Important este să am bani la mine, să am ceva nou, să încep anul cu gânduri bune, să mă bucur de ceea ce am realizat. Și nu uit să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am”.