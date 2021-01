Daniela Gyorfi, momente de groază după apariția în Playboy. Câți bani a primit și ce a pățit cântăreața

Pentru că azi e ziua de naștere a prezentatorului Cătălin Măruță (43 de ani), echipa i-a făcut o surpriză, punându-l să ghicească care sunt cele trei vedete care au apărut în Playboy și care se află după un paravan.

Provocarea nu s-a dovedit însă a fi una dificilă pentru Cătălin Măruță, care are ”ochiul format”, am putea spune, el fiind un cititor al celebrei reviste, astfel că a reușit să afle ce nume erau ascunse după paravan, și anume, Dana Săvuică, Daniela Gyorfi și Raluca Podea. Daniela Gyorfi a vorbit despre perioada în care a apărut în Playboy, în anul 1999. Aceasta spune că a acceptat pe loc propunerea de a realiza acel pictorial, dat fiind că era o fire îndrăzneață și foarte sexi. Însă lucrurile nu aveau să se termine așa cum și-a dorit, deoarece, pe lângă faptul că nu a primit nici foarte mulți bani, pozele nu arătau așa de bine, din punctul ei de vedere.

”Au fost sume spectaculoase în general, de cand m-au sunat si mi-au zis sa pozez am zis da, cum sa nu?! Pe mine nu m-a ajutat deloc faptul ca am aparut in playboi, nu am mai avut cantari un an. Am avut un pictorial urat. Am fost foarte suparata pe conducerea de atunci, nu am vazut pozele inainte, mie Andreea Esca mi a spus ca a iesit revista. Eram grasa in pictorial. Nimeni nu mai voia să-și asocieze imaginea cu mine”, a spus Daniela Gyorfi în emisiunea ”La Măruță”, care spune că a primit 4.500-5000 de dolari, la vremea aceea, pentru acel pictorial.