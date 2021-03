Daniela Gyorfi, bântuită de mama ei? Artista rupe tăcerea despre tot ce i se întâmplă: ”Refuz să văd”

Ți se face pielea de găină. Daniela Gyorfi este speriată deoarece este bântuită de spiritul mamei sale moarte. Vedeta rupe tăcerea despre tot ce i se întâmplă. Ce s-a întâmplat acum șapte ani și de ce simte prezența femeii care i-a dat viață, și acum, în apartamentul său.

Indiferent dacă ai experimentat sau nu, vreodată, evenimente paranormale, acestea au fascinat omenirea încă din vremuri străvechi. Se spune că atunci când un spirit are lucruri neterminate pe Pământ, rămâne și își bântuie familia și prietenii pentru o scurtă perioadă de timp. Daniela Gyorfi este una dintre persoanele care a experimentat acest fenomen bizar. Deși au trecut șapte ani de când mama sa a trecut la cele sfinte, artista are momente când simte prezența părintelui său mai mult ca niciodată.

Anica Diță a murit la 62 de ani, după lupte grele cu bolile care o măcinau, precum cancerul pulmonar, paralizia și diabetul. Daniela Gyorfi și-a îngrijit mama până când aceasta a trecut la cele sfinte, păstrând câteva lucruri de-ale mamei sale în semn de amintire. Solista spune că spiritul mamei sale o bântuie și nu-și poate găsi liniștea în Lumea Celor Drepți.

„Noi am stat din 1986 în apartamentul ăsta, l-am luat de la stat. Eu refuz să văd niște lucruri. Eu sunt cea care nu las să plece spiritul mamei mele din casă pentru că îi păstrez până și cana ei, beau cu ea zilnic. Păstrez încă haine de-ale ei. Doar că nu pot s-o visez. Am păstrat câteva lucruri de-ale ei, de care sunt foarte legată. Mama era un om deosebit, nu m-am obișnuit nici acum cu dispariția ei.

Am păstrat doar o parte din haine. A avut două haine de blană, am înmormantat-o cu ele. Restul le-am dat de pomană, că au trecut șapte ani de când a decedat. Dar câteva lucruri nu o să le dau niciodată. Eu beau din cana mamei mele și acum. Nu e nimic rău în a păstra vie amintirea cuiva. Nu ți se opresc lacrimile niciodată”, a mărturisit Daniela Gyorfi la Antena Stars, acum ceva timp.