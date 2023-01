Daniela Gyorfi, despre retragerea ei din lumea muzicală. Când se lasă de cântat? VIDEO EXCLUSIV

Până la ce vârstă vrea să cânte Daniela Gyorfi? Daniela Gyorfi se bucură de succes pe plan muzical, iar schimbarea pe care a făcut-o în 2004 o consideră de bun augur pentru carieră. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a povestit cum a ajuns să cânte muzică de petrecere și manele, cine i-a făcut această propunere și cum a reacționat impresarul ei de la acea vreme. În vârstă de 52 de ani, artista ne-a mărturisit că va urca pe scenă cât timp publicul îi va aprecia muzica și se va distra pe piesele ei.

Daniela Gyorfi se preocupă constant să arate impecabil atunci când urcă pe scenă sau este invitată la vreo emisiune, știind cât de importantă este imaginea în special în domeniul ei. Recunoaște că merge constant la tratamente faciale și corporale, pentru a arăta și a se simți bine în pielea ei. Până la ce vârstă se vede pe scenă?

Ne-a dat și câteva exemple de artiști de la noi care continuă să cânte și să încânte publicul cu repertoriul lor, cât sunt sănătoși și ceruți de public:

„ Irina Loghin care are cântări și am tot respectul, Mirabela Dauer, Corina Chiriac , sunt mulți artiști care sunt valoroși și consider că există muzică bună pe care o asculți, depinde foarte mult și de gust, există artiști și artiști, dar pentru artiștii care au valoare nu cred că există un timp. Știi, eu cânt până la 50 de ani, cânt până la 20 de ani, etc, nu”, a precizat ea.

Succesul Danielei Gyorfi se datorează și repertoriului, întrucât artista a renunțat la stilul pop dance cu care s-a lansat în showbiz, în favoarea muzicii de petrecere și a manelelor:

Daniela Gyorfi a schimbat genul muzical în urmă cu aproape 20 de ani. Artista nu a avut un plan bine pus la punct la acea vreme, ci i s-a părut o idee bună colaborarea propusă de Liviu Guță. Înainte să facă această mutare, Daniela se bucura de vizibilitate pe posturile muzicale de televiziune. „În acea perioadă eram la MTV, eram la Atomic, că așa erau timpurile, eram pe radio”, a punctat ea.

Anul 2004 a fost decisiv pentru cariera ei. Eliberată de un contract cu multe clauze, Daniela Gyorfi și-a dorit să fie propriul arbitru și a făcut marele pas.

„Deși eram semnată cu casă de producție, m-a sunat Liviu Guță, mi-a zis că are o melodie, știam melodia, și am spus, da, dar o facem cum cred eu. M-am dus la Cristi Faur, el a făcut asta, am făcut niște melodii la Cristi Faur și așa am cântat muzica asta, de petrecere să spun. Clar, nu pot să te mint, e altceva și cred că mi-a plăcut și chestia asta că am putut să decid pentru mine, ce vreau să cânt.

Adică nu m-am dus la producător să stau: `Domne, ce vrei să cânt? Nu, că nu-i bine aici, că melodia asta nu-i bună! Că asta nu-i de radio, că asta nu e așa, că stai puțin că e nu știu cine înainte!`. Am avut noroc că mi s-a terminat chiar în anul acela, chiar în vară contractul cu RBA, cu domnul Baron, pentru că domnul Baron mi-a aruncat melodia `De ce mă minți?` la gunoi, nu a acceptat să cânt așa ceva atunci.

După aceea că am luat discul de platină și toate discurile…Asta rămâne cea mai puternică melodie a mea până în momentul de față”, a dezvăluit Daniela Gyorfi pentru Playtech Știri motivul care a stat la baza acestei decizii.