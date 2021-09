Mirabela Dauer a dat lovitura la Kanal D? Ce i s-ar pregăti solistei, în mare secret

Mirabela Dauer a dat lovitura la Kanal D? Iată ce i s-ar pregăti solistei în mare secret. Lumea televiziunii este plină de surprize, iar proiectele sunt tot mai interesante. După ce Corina Chiriac a dovedit că poate să modereze o emisiune de mare audiență la Național TV, iată că sunt alte proiecte cu soliste de top.

Astfel, se aude că cel mai nou format de televiziune de la postul turcesc ar fi chiar o emisiune moderată de celebra solistă Mirabela Dauer. Acesteia i s-ar potrivi în mare secret un format cu invitați din toate domeniilem potrivit Click.ro.

Ar fi un format de genul ”Teo Show”, dar cu invitați care să povestească întâmplări prin care au trecut de-a lungul timpului. Emisiunea ar fi în pregătire și mai durează până ce i se va da drumul.

Și Corina Chiriac, în vârstă de 71 de ani, a prezentat multă vreme la Național TV o emisiune săptămânală, după care locul ei a fost luat de Adrian Enache.

Din această toamnă, și Monica Anghel va avea un proiect de televizune. Ea a mai făcut, de altfel parte și din show-ul ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, unde a cântat piese alături de fratele ei:

Toți au aflat de drama din sufletul Mirabelei Dauer legată de faptul că fiul ei nu a putut să crescă alături de ea și că apoi a renegat-o.

“Oamenii se schimbă, el s-a schimbat, dar este atât de înnrăit de oamenii din jurul lui, încât niciodată nu o să-l mai văd. El nu mă cunoaște cu adevărat, e tardiv! Nu are amintiri cu mine, i s-au șters toate. Au fost niște oameni în jurul lui care m-au urât, inclusiv taică-su. Nimeni nu i-a spus nimic bun de mine și atunci el nici nu a fost interesat să afle despre mine. El e matur acum, are 44 de ani. Dragoste cu sila nu se poate!

Iată că nici la 44 de ani nu vrea să mă cunoască. Eu sunt un om cu picioarele pe pământ, nu mă ambalez la gândul că vine, că aș vrea să-i spun… nu! Că atunci îmi creez o realitate care nu e și nu va fi. Dacă o vrea Dumnezeu vreodată, lăsam lucrurile să vină. Am făcut tot ce se poate posibil din partea mea. Nu se poate, el este montat de niște oameni. El nu are ce să ierte la mine, dar i s-au spus lucruri rele. Au fost minciuni, oribilități. Noi nu suntem certați, doar despărțiți. Am fost singură toată viața. Pentru mine o persoană care nu are familie e singură toată viața. Eu nu am familie!”, spunea Mirabela Dauer la „Fain și simplu”.